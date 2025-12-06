En Michoacán
Al menos dos muertos y siete heridos por la explosión de una bomba en México
La detonación ha ocurrido cerca de un grupo de autodefensa civil contra los cárteles del estado
EP
Al menos dos personas han muerto y otras siete han resultado heridas por la explosión este sábado de una bomba en el estado de Michoacán (México), en el centro-oeste del país, según han anunciado las autoridades del país.
El Gabinete de Seguridad de México ha precisado que la explosión ha ocurrido a frente a las instalaciones de la llamada "Policía Comunitaria" de la localidad de Coahuayana, una organización civil de defensa frente a la actuación de los cárteles del narcotráfico.
La naturaleza de la explosión ha sido confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, que ha anunciado el inicio de una investigación de lo ocurrido.
A la espera de una versión oficial, fuentes del diario 'Proceso' apuntan a una represalia de los integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), después de que varios de sus líderes locales hayan sido capturados durante los últimos días en la zona.
- La nueva vida de un colombiano en Ibiza: tres trabajos en un año y 2.000 euros al mes
- Las imágenes del derrumbe que dejó dos trabajadores heridos en Santa Eulària
- El propietario de una vivienda de Sant Antoni 'resuelve un misterio' al encontrar una jineta en su piscina
- Una pelea en el balcón de una vivienda, origen del apuñalamiento de Santa Eulària
- Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària
- Fallece Pere Ribas, quien fuera político de IU y comercial de Cafés Ibiza
- María Monfort Matutes: “De la misma manera que hoy tienes todo, mañana puedes no tener nada”
- Casi hora y media atrapado bajo los escombros: el arduo trabajo de los bomberos para liberar al obrero herido al desplomarse una casa