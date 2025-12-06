Al menos 5 muertos, 4 de ellos civiles, en nuevos choques fronterizos entre Afganistán y Pakistán

El Gobierno de facto talibán cifró este sábado en cinco el número de personas muertas en los choques transfronterizos que tuvieron lugar la noche del viernes al sábado entre Afganistán y Pakistán y aseguró que la situación en la zona vuelve a estar calmada tras los enfrentamientos.

"En este ataque, cinco de nuestros conciudadanos, incluyendo un muyahidín (combatiente talibán), fueron martirizados y otros cinco resultaron heridos", señaló en un comunicado a los medios el portavoz adjunto del Gobierno talibán, Hamdullah Fitrat.

Según Kabul, los enfrentamientos se produjeron a lo largo de la noche de ayer en la frontera entre Afganistán y Pakistán, principalmente en torno al distrito de Spin Boldak, en la provincia de Kandahar.

Tras las acusaciones de Kabul, fuentes de seguridad paquistaníes aseguraron a Efe que los enfrentamientos se iniciaron tras ataques no provocados de efectivos afganos.

Negociaciones fallidas

Los choques se produjeron en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre Islamabad y Kabul tras la fallida ronda de negociaciones que tuvo lugar esta semana entre delegaciones de los dos países en Arabia Saudí.

En octubre, Pakistán y Afganistán vivieron uno de sus peores episodios de tensiones transfronterizas en décadas, con enfrentamientos que duraron una semana. El 19 de octubre, con la mediación de Qatar y Turquía, ambos países lograron débil acuerdo de alto el fuego.

No obstante, el 25 de noviembre, los talibanes reportaron nuevos ataques aéreos paquistaníes en las provincias de Khost, Paktika y Kunar. Según los fundamentalistas, en aquellos bombardeos murieron 10 civiles, entre ellos nueve niños.

Pakistán acusa a los talibanes de ofrecer refugio a miembros del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes, hermanos ideológicos de los fundamentalistas afganos que, según Islamabad, orquestan atentados terroristas en territorio paquistaní.

Desde la vuelta al poder de los talibanes en Kabul en agosto de 2021, los ataques violentos se han incrementado en Pakistán, principalmente en las provincias fronterizas occidentales de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán.