Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos un muerto y dos heridos en un ataque de las fuerzas ucranianas sobre Donetsk

Al menos un civil ha fallecido y otros dos han resultado heridos como consecuencia de un ataque con drones de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre la ciudad de Gorlovka, en la República Popular de Donetsk, según han informado las autoridades locales a primera hora de este sábado.

"Como resultado de la agresión armada ucraniana en el distrito central de Gorlovka, un civil murió", ha notificado el alcalde de Gorlovka, Ivan Prijodko, en un escueto mensaje compartido en su canal de Telegram en el que ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas.

Prijodko ha comunicado además que otras dos personas han resultado heridas en un ataque de artillería del Ejército ucraniano en la aldea de Korolenko.