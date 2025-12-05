Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin se reunirá con Modi en Nueva Delhi durante su visita oficial a la India

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá este viernes con el primer ministro Narendra Modi en Nueva Delhi con el objetivo de impulsar el comercio con uno de los mayores compradores de armas y petróleo marítimo de Rusia, tras llegar el jueves a la capital india para una visita oficial de dos días.

Putin llegó este jueves a la India para iniciar su primera visita de Estado al país asiático desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, un viaje busca consolidar el apoyo de su socio estratégico en un momento de máxima tensión con Washington.

La visita llega marcada por las sanciones que le ha acarreado a la India su relación comercial con Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania y en un momento clave en las negociaciones de paz, después de una semana marcada por el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el fin del conflicto y la reunión entre el presidente ruso y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en Moscú.