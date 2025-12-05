En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski anuncia que la delegación negociadora de Ucrania ya está en EEUU y ve "factible" un acuerdo para avanzar hacia el fin de la guerra "en los próximos días"
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Putin se reunirá con Modi en Nueva Delhi durante su visita oficial a la India
El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá este viernes con el primer ministro Narendra Modi en Nueva Delhi con el objetivo de impulsar el comercio con uno de los mayores compradores de armas y petróleo marítimo de Rusia, tras llegar el jueves a la capital india para una visita oficial de dos días.
Putin llegó este jueves a la India para iniciar su primera visita de Estado al país asiático desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, un viaje busca consolidar el apoyo de su socio estratégico en un momento de máxima tensión con Washington.
La visita llega marcada por las sanciones que le ha acarreado a la India su relación comercial con Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania y en un momento clave en las negociaciones de paz, después de una semana marcada por el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el fin del conflicto y la reunión entre el presidente ruso y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en Moscú.
Rusia derriba 41 drones ucranianos en cinco de sus regiones y la anexionada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 41 drones ucranianos sobre cinco regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Durante la pasada noche, entre las 23:00 horas del 4 de diciembre y las 07:00 horas (GMT+3) del 5 diciembre, las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 41 drones de ala fija ucranianos", indica el parte castrense publicado en Telegram.
Defensa precisó que nueve aparatos no tripulados fueron abatidos sobre Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y otros tantos sobre la región de Samara, a más de 800 kilómetros del punto más próximo de la frontera ucraniana.
Petro pide liberar "esclavos" colombianos reclutados como mercenarios de guerra en Ucrania
El presidente colombiano, Gustavo Petro, reiteró este jueves su petición al Gobierno de Ucrania de que permita la salida de soldados colombianos que, según dijo, fueron reclutados como mercenarios en ese país, y aseguró que se encuentran en condición de "esclavitud".
"Ahí están los videos de los muchachos en Ucrania tratando de salir y no los dejan, son esclavos", afirmó el mandatario durante una ceremonia militar en Bogotá, donde defendió la prohibición del mercenarismo y cuestionó que exmiembros de las Fuerzas Armadas pongan sus conocimientos al servicio de actores privados en conflictos internacionales.
Merz: El consenso europeo es que los activos rusos congelados beneficien a Kiev
El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este jueves que el consenso europeo es que en caso de que se acuerde un préstamo a Kiev financiado con los activos rusos congelados, éste debe ir a apoyar a Ucrania y permitirle aguantar otros "dos o tres años" de guerra, y no beneficiar a Estados Unidos en el marco de una eventual reconstrucción del país.
"No veo ninguna posibilidad de hacer llegar de alguna manera económicamente ese dinero a EE. UU. Esto lo sabe el Gobierno estadounidense", dijo durante una rueda de prensa en Berlín en la que recalcó que ésta es la posición que los representantes alemanes han transmitido siempre en los diferentes formatos de negociación.
Turquía protesta ante Ucrania y Rusia por los ataques contra embarcaciones frente a sus costas en el mar Negro
El Gobierno de Turquía ha anunciado este jueves que ha convocado al embajador de Ucrania y al encargado de negocios ruso para protestar por la escalada de las tensiones en el mar Negro, después de que se haya registrado un aumento de los ataques contra embarcaciones vinculadas a Rusia en su zona económica exclusiva en el mar Negro. La viceministra de Exteriores turca, Ayse Berris Ekinci, ha indicado ante un comité del Parlamento del país que esta decisión llega después de que en las últimas semanas haya habido una escalada de ataques recíprocos entre Moscú y Kiev, incluidos incidentes que han alcanzado aguas bajo jurisdicción de Turquía, según recoge el diario 'Daily Sabah'. "Estamos viendo una escalada muy seria en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Más recientemente, algunos ataques han tenido lugar en el mar Negro, dentro de nuestra zona económica exclusiva. Por esa razón, convocamos ayer al encargado de negocios de Rusia y hoy al embajador de Ucrania, para trasladar nuestras preocupaciones", ha explicado.
Melania Trump anuncia la vuelta de siete niños "separados" por la guerra en Ucrania tras negociar con Putin
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha anunciado este jueves que otros siete niños han sido devueltos por Rusia tras ser "separados" en el marco de la invasión de Ucrania, una medida que se produce tras el acuerdo alcanzado con el presidente ruso, Vladimir Putin. Se trata de seis niños y una niña, quienes se encuentran ya en territorio ucraniano y se han podido reunir con sus respectivas familias, según ha indicado Melania Trump en un comunicado en el que ha reafirmado su "dedicación absoluta al regreso de estos niños". "Quiero alabar el liderazgo y la diplomacia persistente mostrada tanto por Rusia como por Ucrania para lograr la reunificación de los niños y sus familias. Así, ha dicho que esto ha favorecido la creación de "una atmósfera de colaboración" entre las partes.
Merz viaja a Bruselas para convencer al primer ministro belga del uso de activos rusos para Ucrania
El canciller alemán, Friedrich Merz, viajará este viernes a Bruselas para cenar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, al que busca convencer del uso de activos rusos soberanos congelados en este país para financiar un "préstamo de reparaciones" de al menos 90.000 millones de euros a Ucrania. Un portavoz del Gobierno alemán informó este jueves de que Merz ha decidido aplazar un viaje previsto a Oslo para desplazarse en su lugar a Bruselas con el fin de mantener conversaciones "privadas" con De Wever y Von der Leyen. Fuentes europeas han confirmado a Europa Press la celebración de una cena a tres.0 Merz es uno de los principales impulsores de la idea de recurrir a la liquidez de los activos rusos congelados para cubrir las necesidades de financiación de Ucrania para los próximos dos años y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estimado en al menos 135.000 millones de euros. "Está en nuestras manos no sólo fortalecer a Ucrania, sino también enviar una señal inequívoca a Moscú de que continuar esta guerra de agresión es inútil. Esto no es una señal para prolongar el conflicto, sino para ponerle fin. Demuestra la capacidad de acción de Europa", ha argumentado el conservador alemán en una tribuna publicada este mismo jueves en el diario FAZ.
Líderes advierten en llamada que EEUU podría traicionar a Ucrania y Europa, según medio
Líderes europeos, entre ellos el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtieron en una llamada telefónica el lunes pasado que EE.UU. podría traicionar a Ucrania y a Europa en las negociaciones para un acuerdo de paz, mostrando su desconfianza hacia Washington, según una transcripción de la conversación obtenida por 'Der Spiegel'. Según esta fuente, en la llamada también participaron el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el presidente finlandés, Alexander Stubb, uno de los pocos líderes europeos que tiene una muy buena conexión con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, entre otros, que también tiene buena relación con el mandatario estadounidense. "Existe la posibilidad de que Estados Unidos traicione a Ucrania en el tema territorial, sin claridad sobre garantías de seguridad", habría dicho Macron en la llamada, según una transcripción en inglés que cita el semanario germano, que dijo haber confirmado su contenido por dos participantes en la conferencia telefónica.
Kiev dice que controla la parte norte de Pokrovsk y destaca la necesidad de evitar bajas
El jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, dijo este jueves por primera vez que sus tropas controlan únicamente la parte norte de la ciudad de Pokrovsk, y subrayó la necesidad de preservar a sus soldados desplegados en la zona a la hora de planificar sus operaciones en la zona. Sirski publicó estas declaraciones en su cuenta de Facebook durante una visita al frente de Pokrovsk que tiene lugar después de que el Ejército ruso diera la ciudad por completamente conquistada esta misma semana. “Mientras los ocupantes no prestan atención a las pérdidas de personal, los comandantes ucranianos entienden claramente la importancia de proteger la vida y la integridad del personal a su cargo”, escribió Sirski en la red social.
Reino Unido tilda de "inexacto" el anuncio de Rusia sobre la toma del control de la estratégica Pokrovsk
Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han dicho que las afirmaciones desde Rusia sobre la toma de la localidad ucraniana de Pokrovsk, situada en la provincia de Donetsk y de importancia clave, son "casi seguramente inexactas" y ha recalcado que "es probable" que las fuerzas ucranianas puedan seguir lanzando ataques contra la parte norte de la ciudad.
"Es probable que las fuerzas ucranianas retengan una capacidad limitada para lanzar redadas a pequeña escala en la parte norte de la ciudad, poniendo en duda el control total ruso y aplazando los esfuerzos de consolidación por parte de Rusia", han dicho, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en su cuenta en la red social X.
Sin embargo, han reconocido que "las fuerzas rusas controlan muy probablemente la mayoría de Pokrovsk y buscan hacerse con el resto", antes de agregar que el Ejército de Rusia "continúa sus esfuerzos intensos para rodear Pokrovsk, que previamente servía como un nudo logístico ucraniano clave para apoyar las operaciones en el Donbás y que probablemente sigue estando en el eje prioritario para Rusia".
