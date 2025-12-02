Rutte asegura que solo los aliados decidirán sobre los elementos que impliquen a la OTAN en el acuerdo con Rusia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este martes que cualquier punto del acuerdo con Rusia para el fin de la guerra en Ucrania que implique a la OTAN será decidida solo por los aliados por separado, después de que el plan de paz inicial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyera el veto a la adhesión de Ucrania a la Alianza. "Cuando se trate de los aspectos vinculados con la OTAN dentro de un acuerdo para poner fin a la guerra contra Ucrania, eso se abordará por separado, y eso, por supuesto, incluirá a la OTAN", ha señalado el jefe político de la Alianza en rueda de prensa previa a la cita de ministros de Exteriores aliados de este miércoles en Bruselas.

Rutte ha valorado los esfuerzos estadounidenses para lograr un acuerdo de paz en Ucrania, asegurando que la alianza atlántica está coordinándose estrechamente con la delegación estadounidense y que la propuesta ha evolucionado desde que se puso en la mesa, por lo que cualquier implicación para la OTAN será tratada por separado por los aliados. "Hay que empezar por algún lado. Es necesario tener propuestas sobre la mesa", ha señalado, incidiendo en que lo importante es que avancen los contactos siguiendo los encuentros que ya mantuvieron delegaciones ucranianas y estadounidenses en Ginebra hace una semana y mas recientemente en Miami.

Una negociación sin plazos

El dirigente neerlandés ha evitado en todo caso pronosticar si se alcanzará un acuerdo en el corto plazo con Moscú para parar la guerra. Aunque ha valorado que Ucrania y toda la OTAN liderada por Washington "están intentando llegar a ese punto", ha reconocido que se necesita atraer a Rusia al acuerdo. "Se necesita a dos para un tango. Necesitamos a los rusos para el tango", ha dicho en referencia a las reticencias de Moscú.

Respecto de la posición de la OTAN sobre la eventual adhesión de Ucrania, el exprimer ministro neerlandés ha insistido en el lenguaje de la cumbre de Washington de 2024, previa a la vuelta de Trump a la Casa Blanca, establecía que el camino de Ucrania a la OTAN es "irreversible". "Ucrania ha solicitado su adhesión, pero también sabemos, y esto es una declaración de hechos, que no hay unanimidad dentro de la alianza sobre la entrada de Ucrania", ha sostenido, apuntando que un futuro acuerdo de paz tiene que incluir algún tipo de garantía de seguridad para Kiev. Rutte ha argumentado que "si no es mediante la adhesión a la OTAN", hay que garantizar que Ucrania "esté protegida por sí misma, pero también con la ayuda de otros", para evitar futuras agresiones militares rusas.