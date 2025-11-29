Israel confirma la muerte de tres gazatíes por los ataques aéreos pese al alto el fuego

El Ejército israelí confirmó haber matado a tres gazatíes este sábado en el sur de la franja de Gaza, pese al alto el fuego, alegando que se aproximaron a las tropas aún desplegadas en la denominada 'línea amarilla'. En un primer ataque, soldados dispararon a "dos sospechosos que cruzaron la línea amarilla", según un comunicado castrense, considerados por el Ejército una "amenaza inmediata", pese a no dar más detalles que lo corroboren.

Según una fuente médica del Hospital Naser, los muertos son dos hermanos menores de edad abatidos en la ciudad de Bani Suheila, al este de Jan Yunis. La ciudad de Bani Suheila se encuentra en el 54% de la franja de Gaza aún controlada por Israel, después de que sus tropas se replegaran a la imaginaria línea amarilla, donde siguen abriendo fuego casi a diario contra palestinos.

En un segundo incidente esta mañana, las tropas israelíes mataron a otro palestino que, según el comunicado castrense, se aproximó a su vez demasiado a las tropas. Desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, al menos 357 palestinos han muerto, según los últimos datos de Sanidad gazatí, mientras que más de 900 palestinos han resultado heridos.

600 cadáveres en escombros

Además, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado unos 600 cuerpos sin vida entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80% de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

Mientras tanto, se siguen produciendo en todo el mundo protestas a favor de los palestinos en contra de las actuaciones de Israel. Miles de personas tomaron las calles del centro de Londres en una manifestación pro palestina convocada bajo el lema "Parar la ocupación y el apartheid y frenar la venta de armas a Israel".

La manifestación, que partió del Hyde Park y recorrió más de tres kilómetros hasta la plaza de Trafalgar Square, tuvo un tono festivo, animada por numerosos tambores, y la policía vigiló la cabecera y la cola de la marcha sin intervenir, según pudo comprobar la agencia Efe.

La policía metropolitana concedió el permiso de manifestación siempre que sus participantes no ocuparan las calles aledañas al recorrido y que se dispersaran antes de las 5 de la tarde, recordando que este era un sábado de enorme actividad comercial por el 'Black Friday' y que los manifestantes no debían suponer un freno a los miles de compradores.

Ataviados con kufiyas y ondeando numerosas banderas palestinas, los manifestantes -llegados desde toda Inglaterra, según se veía en sus pancartas- gritaron consignas contra Israel y contra el Gobierno británico. De hecho, uno de los carteles más abundantes entre los congregados era el que decía: "Starmer tiene las manos manchadas de sangre", en alusión al primer ministro Keir Starmer.

No faltaron, mezclados con militantes de la izquierda extraparlamentaria, grupos de judíos opuestos al estado de Israel, y hasta un puñado de ultraortodoxos vestidos con sus levitas negras y gorros de fieltro, defensores ellos también de un Estado palestino.

En Roma, la activista Greta Thunberg y la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, participaron este sábado en una manifestación en contra de las partidas en defensa de los Presupuestos del Gobierno de Giorgia Meloni y en apoyo a Palestina. La manifestación arrancó desde la plaza Porta San Paolo de Roma y al frente de la misma pudo verse a la joven activista climática, a la relatora sancionada por Estados Unidos y al brasileño Thiago Avila.

Detrás de ellos marcharon miles de personas con banderas de Palestina y gritando lemas como 'Meloni dimisión' o contra el sionismo. Otras llevaron carteles en solidaridad con el imán de Turín (norte), Mohamed Shanin, arrestado y a la espera de su expulsión del país por haber apoyado el ataque del 7 de octubre del grupo islamista Hamás.