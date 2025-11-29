Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El líder de Hizbulá dice que responderán al asesinato de su jefe militar

El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, defendió este viernes que su movimiento tiene "derecho" a responder al ataque israelí que hace cinco días mató a su jefe militar, Haytham Ali Tabatabai, y afirmó que así lo hará en un momento de su elección.

"Este es un ataque flagrante y un crimen atroz. Tenemos el derecho a responder y determinaremos el momento para ello", sentenció el secretario general en un discurso grabado, emitido durante un evento para honrar a Tabatabai y a otros cuatro miembros del grupo fallecidos en el mismo bombardeo.

El pasado domingo, Israel bombardeó un apartamento en los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye, acabando con la vida del máximo comandante de Hizbulá, la baja de más rango infligida desde la entrada en vigor de un alto el fuego entre las partes hace un año.