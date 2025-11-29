Cerca de 600 muertos debido a las inundaciones en el sur de Asia

Las inundaciones y deslizamientos causados por las intensas lluvias en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejaron al menos 597 muertos y centenares de desaparecidos esta semana, en uno de los temporales más destructivos que ha vivido el sur y sureste asiático en los últimos años. El número total de fallecidos aumentó este sábado a medida que las autoridades lograron acceder a áreas remotas y actualizar los balances, especialmente en Indonesia, el país más golpeado, mientras continúan las tareas de rescate en regiones todavía bajo el agua.

Indonesia, el país más afectado

Indonesia es el país más afectado, con más de 300 fallecidos en las provincias de Sumatra del Norte, Aceh y Sumatra Occidental, donde continúan los esfuerzos para encontrar a decenas de desaparecidos en zonas que permanecen aisladas por deslizamientos de tierra y el colapso de las principales vías de comunicación. Los derrumbes han destruido puentes, arrasado viviendas y bloqueado carreteras que conectan áreas rurales, lo que dificulta la llegada de maquinaria y equipos de emergencia, aunque algunos tramos críticos empiezan a ser despejados y las autoridades han habilitado refugios para los evacuados.

Provincias sumergidas en Tailandia

En Tailandia las inundaciones en ocho provincias del sur han dejado al menos 162 muertos, con la provincia de Songkhla como epicentro del desastre al sumar 126 víctimas en los últimos días, mientras que el agua continúa cubriendo vastas áreas urbanas y rurales pese a que los niveles empiezan a descender en algunos distritos. Más del 80 % del suministro eléctrico ha sido restablecido y las autoridades trabajan en el drenaje de zonas anegadas, la retirada de escombros y el traslado de vehículos dañados.

Los equipos de rescate mantienen las operaciones de búsqueda en áreas donde se teme que haya aún personas atrapadas.

Estado de emergencia en Sri Lanka

Sri Lanka decretó este sábado el estado de emergencia pública tras las lluvias torrenciales que han golpeado los 25 distritos del país, dejando 132 fallecidos reportados, 176 desaparecidos y unos 650.000 afectados. Más de 78.000 personas han sido evacuadas a los 716 centros de seguridad habilitados, mientras continúan las labores de rescate en zonas inundadas o afectadas por deslizamientos de tierra.

Carreteras, viviendas y áreas agrícolas han quedado bajo el agua, y las autoridades han instado a evacuar a quienes viven cerca de riberas de ríos o en laderas inestables. Un funcionario del sector turístico aseguró a EFE que no hay turistas extranjeros heridos, aunque muchos permanecen varados en zonas con atracciones cerradas en plena temporada alta.

Expertos locales coinciden en que el cambio climático está intensificando la fuerza de los sistemas tropicales y alterando los patrones de lluvia en Asia, lo que incrementa la exposición de la región a inundaciones repentinas y desastres geológicos.