Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estados Unidos

Trump indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, preso por narcotráfico

El presidente estadounidense asegura que Hernández "ha sido tratado muy severamente y muy injustamente"

Trump indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, preso por narcotráfico.

Trump indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, preso por narcotráfico. / EFE

EFE

MIAMI

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

"Estaré concediendo un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que enormemente respeto, muy severamente y muy injustamente", reveló el mandatario en su red social Truth Social.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents