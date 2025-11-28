OFERTA SÚPER BLACK FRIDAY
Estados Unidos
Trump anuncia la muerte de una agente de la Guardia Nacional atacada en Washington
La agente fallecida ha sido identificada como Sarah Beckstrom, de 20 años
EFE
MIAMI
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la muerte de uno de los dos agentes de la Guardia Nacional atacados en un tiroteo el miércoles en Washington, DC., a la que identificó como Sarah Beckstrom, de 20 años.
- Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- Estos son los tres restaurantes de Ibiza que mantienen la estrella Michelin para 2026
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- ¿Quién es el famoso que acompaña a Autoescuela Residencial este Black Friday? Pista: es argentino y todos quieren una foto con él
- Así será el nuevo hotel familiar que abrirá en 2026 en Ibiza
- Ibiza saca a la calle su rabia feminista con motivo del 25N
- Adiós al centenario Can Costa de Ibiza: 'Me trasladó a mis vacaciones de niño de los años 70