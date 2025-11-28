Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
La agencia anticorrupción ucraniana efectúa registros a jefe de oficina presidencial Yermak
La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción de Ucrania (SAP) efectuaron este viernes registros al jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, en el marco de una de sus investigaciones, según anunció la propia NABU en un breve comunicado. "La NABU y la SAP llevan a cabo medidas de investigación, registros, al jefe de la oficina del presidente de Ucrania. Las medidas están autorizadas y se llevan a cabo en el marco de una investigación", se lee en la nota de la NABU, que añade que ofrecerá más detalles en breve.
El ministros de Exteriores chino visitará Rusia la próxima semana
La Cancillería china anunció este viernes que el ministro de Exteriores, Wang Yi, visitará la próxima semana Rusia, donde participará en la 20ª ronda de diálogo estratégico entre Pekín y Moscú. Según la cartera, Wang viajará al país euroasiático a invitación del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, entre el 1 y el 2 de diciembre. La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que el viaje de Wang tiene entre sus objetivos "intercambiar opiniones a fondo sobre cuestiones internacionales y regionales de interés común, y fortalecer la comunicación y la coordinación en asuntos importantes que afectan a los intereses estratégicos de seguridad de ambos países".
El Kremlin confirma que Putin se reunirá hoy con Orbán
El Kremlin confirmó hoy que el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá este viernes en Moscú con el primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán. "Sí, podemos confirmarlo", respondió el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia oficial TASS al ser preguntado sobre la visita de Orbán, adelantada por la prensa húngara. El viaje del mandatario húngaro, considerado el principal aliado de Putin dentro de la Unión Europea (UE), coincide con las negociaciones sobre un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.
"Los terroristas son Putin y sus secuaces", dice la fundación creada por Navalni tras ser designada "terrorista"
La Fundación Anticorrupción, registrada en Estados Unidos y creada en 2011 por el fallecido opositor ruso Alexei Navalni, ha respondido este jueves al Kremlin por su designación como "organización terrorista" asegurando que "todos entienden" que no lo son y que "los terroristas son (el presidente ruso) Vladimir Putin y sus secuaces".
"No somos terroristas, y todos lo entienden. Nosotros lo entendemos, y también nuestros simpatizantes. Quienes firman estas resoluciones lo entienden perfectamente", ha asegurado la entidad en un comunicado publicado en su web con el que han reaccionado a la decisión del Tribunal Supremo de Rusia de aprobar su designación como "organización terrorista" a petición de la Fiscalía, una medida que tiene como consecuencia la prohibición de sus actividades en territorio ruso.
En este sentido, la entidad fundada por Navalni ha argumentado que el dictamen tiene como objetivo "intimidar". El Supremo ruso habría tomado esta decisión, según los responsables de la organización, para que la gente "deje de leernos y vernos, para que tenga miedo de compartir nuestro contenido y, en tiempos difíciles, se quede sin la oportunidad de escuchar la verdad. Y así, asustados, deje de apoyarnos, tanto moral como económicamente".
Venezuela apuesta por incrementar vuelos con Rusia
El Gobierno de Venezuela apostó este jueves por incrementar los vuelos entre Caracas y Moscú, y viceversa, tras revocar la concesión a seis aerolíneas que habían cancelado sus operaciones en el país suramericano, una decisión que tomaron ante el aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar territorio venezolano.
Durante la XIX edición de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, desarrollada de manera virtual, Rodríguez señaló que Caracas y Moscú se plantean incrementar los vuelos para profundizar el intercambio turístico, en momentos en los que -según la funcionaria- EE.UU. "presiona a otros países porque creen que pueden aislar a Venezuela".
"Presionan a otros países para que las aerolíneas no vengan a nuestro país", subrayó la vicepresidenta, después de que la FAA advirtiera a las compañías comerciales sobre "una situación potencialmente peligrosa", en un aviso difundido el pasado viernes.
La Fiscalía de Kiev investiga la ejecución de otros cinco prisioneros de guerra ucranianos
La Fiscalía ucraniana investiga la supuesta ejecución, durante la mañana de este jueves en el frente de Guliaipole del sureste de Ucrania, de cinco soldados ucranianos que habían sido capturados a manos de militares rusos.
La Fiscalía examina los hechos como una posible violación de las leyes y costumbres de la guerra recogidas en la Convención de Ginebra, que regula el trato a los militares prisioneros.
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) participa en la recogida de pruebas.
Una posible agresión rusa
Alemania ha elaborado un "plan secreto" para hacer frente a una posible agresión rusa al territorio de la OTAN, uno de cuyos puntos centrales es el traslado de 800.000 soldados alemanes, estadounidenses y de otros países de la OTAN a la línea del frente, según informa el diario 'The Wall Street Journal' (WSJ). El periódico afirma que el plan operativo, clasificado y de 1.200 páginas, ya fue redactado hace unos dos años y medio en un complejo militar en Berlín, donde ministros y militares llevan advirtiendo desde hace tiempo de que Rusia podría estar preparado y dispuesto a atacar territorio de la OTAN en 2029.
Mercenarios filipinos
Estados Unidos ha lanzado una campaña con el fin de reclutar mercenarios filipinos para luchar en Ucrania, denunció este jueves María Zajárova, la portavoz de Exteriores rusa. "Según la información recibida, representantes estadounidenses han lanzado una campaña de reclutamiento en Filipinas para que ciudadanos locales combatan junto a las Fuerzas Armadas de Ucrania", informó Zajárova durante una rueda de prensa emitida por la televisión estatal.
Drones en el Reino Unido
El ministro de Defensa de Ucrania, Denís Shmigal, anunció este jueves la firma de un acuerdo de licencia con una delegación del Reino Unido para que en el futuro se pueda producir "de forma masiva" en ese país el modelo ucraniano de dron interceptor Octopus. "Se trata de un precedente histórico", escribió Shmigal en Facebook y agregó que permitirá la fabricación en el Reino Unido de un modelo de aparato no tripulado que ha demostrado su efectividad en la lucha contra los drones kamizake Shahed del enemigo.
El ataque contra el puente de Crimea
Un tribunal de Rusia ha condenado este jueves a cadena perpetua a ocho personas por su papel en un atentado con bomba perpetrado en octubre de 2022 contra el puente de Kerch, que conecta la península de Crimea --anexionada por Moscú en 2014-- con la región rusa de Krasnodar, dejando cinco muertos y causando daños graves en esta infraestructura clave. El tribunal de Rostov del Don ha indicado que todos ellos son considerados culpable de estos actos, que derivaron en su implicación por "perpetrar un ataque terrorista" y "tráfico ilegal de explosivos", por los que les ha impuesto la cadena perpetua, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.
