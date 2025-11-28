La agencia anticorrupción de Ucrania registra el domicilio del jefe de Gabinete de Zelenski

La agencia anticorrupción ucraniana anunció el viernes registros en el domicilio de Andrii Yermak, el poderoso jefe de gabinete del presidente Volodimir Zelenski. El anuncio sale a la luz en un momento en el que Ucrania mantiene conversaciones con Estados Unidos sobre un plan para poner fin a la guerra con Rusia. Yermak, de 54 años, es el negociador clave en este proceso.

"La Agencia Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) están llevando a cabo (...) registros en el domicilio del jefe de la administración presidencial", indicó el organismo en un comunicado, sin dar más detalles. Yermak, que ocupa su cargo desde 2020, dos años antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania, confirmó estas informaciones.

"La NABU y la SAP están llevando a cabo pesquisas en mi domicilio. Los investigadores no encuentran ningún obstáculo" y han recibido "acceso completo a mi departamento", aseguró en Telegram. "Mis abogados están allí y están interactuando con las fuerzas de seguridad", añadió el responsable, asegurando que cooperará "plenamente" con los investigadores.

Sector energético

Las investigaciones estarían relacionadas con uno de los peores escándalos de corrupción que sacudieron el país en las últimas semanas, y ya provocaron la destitución de dos ministros, según varios diputados de la oposición. El escándalo estalló a principios de noviembre, cuando la NABU reveló la existencia de un "sistema criminal", orquestado según los investigadores por un allegado del presidente. La red, según esta misma fuente, permitió desviar 100 millones de dólares del sector energético.

Yermak, antiguo productor de cine y jurista especializado en propiedad intelectual, es considerado por muchos como el segundo hombre más influyente del país, solo por detrás del presidente Zelenski. Su influencia sobre este último suscita interrogantes incluso en el equipo presidencial. Sus detractores lo acusan, en particular, de haber acumulado demasiado poder.