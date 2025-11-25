Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia ataca Ucrania con 22 misiles y 460 drones y cuatro de ellos entran en Rumanía y Moldavia
Rusia lanzó durante la madrugada y la mañana contra Ucrania un total de 22 misiles y más de 460 drones, según informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que explicó que cuatro de los drones entraron en los espacios aéreos de las vecinas Rumanía y Moldavia. "Se sabe que cuatro drones cruzaron al espacio aéreo de nuestros vecinos, Moldavia y Rumanía", escribió en X Zelenski, que afirmó que la hora en que los aparatos entraron al espacio aéreo de estos países ha sido confirmada.
Al menos tres muertos en un ataque masivo de Ucrania con drones contra territorio ruso
Al menos tres personas murieron anoche en la región de Rostov en el mayor ataque de Ucrania con drones de las últimas semanas contra el territorio de Rusia, según informaron hoy las autoridades rusas. En la vecina región de Krasnodar seis personas resultaron heridas a causa del ataque con drones, que causaron daños en una veintena de viviendas, según los datos aportados por su gobernador, Veniamín Kondratiev. "Los médicos no consiguieron salvarle la vida a otras dos personas. Fallecieron a causa de las heridas", escribió en su canal de Telegram el gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliusar. Con anterioridad, la máxima autoridad regional había informado de un fallecido a causa del ataque aéreo de la pasada noche.
Rusia lanza un nuevo ataque masivo contra el sistema energético ucraniano
Rusia ha lanzado un nuevo ataque masivo con drones y misiles contra infraestructuras energéticas ucranianas, según ha informado el Ministerio de Energía de Ucrania en sus redes sociales. Al menos dos personas murieron y otras siete resultaron heridas en Kiev durante el ataque, que alcanzó zonas residenciales en varios distritos de la capital ucraniana, según informó la administración militar regional. "En estos momentos continúa el ataque combinado masivo del enemigo contra infraestructuras energéticas", informó por su parte el Ministerio de Energía sin especificar en qué regiones estaban siendo atacadas las infraestructuras.
Seis muertos por un ataque ruso contra Kiev
Al menos seis personas murieron hoy en Kiev en un ataque ruso con misiles y drones que destruyó varios edificios en zonas residenciales de la capital, según informaron las autoridades ucranianas. En un primer momento, los Servicios de Emergencias habían informado de dos muertos en un edificio de nueve plantas del distrito de Dnipró de Kiev. La administración militar regional informó posteriormente de la muerte de otras cuatro personas en el distrito de Sviatoshin. Alrededor de una decena de personas han resultado heridas, según los distintos balances ofrecidos por las autoridades.
Zelenski dice que en las reuniones de Ginebra se eliminaron varios de los 28 puntos de Trump
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este lunes tras ser informado de primera mano por su equipo negociador de los resultados de las consultas del domingo en Ginebra que el documento que en un principio tenía 28 puntos fue reducido y es ahora más corto.
Zelenski dijo asimismo que para hacer los cambios se tuvieron en cuenta muchas cuestiones planteadas por Ucrania, y adelantó que tratará personalmente con el presidente de EE.UU., Donald Trump, los asuntos más sensibles de la conversación.
"Por el momento, después de Ginebra, hay menos puntos, ya no hay 28, y muchas cosas justas se han tomado en consideración en este marco", dijo Zelenski en su discurso diario a la nación en la noche de este lunes.
Sánchez conversa con Zelenski para mostrarle su apoyo ante el plan de paz de Trump
El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha mantenido este lunes una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la que le ha trasladado su apoyo ante el plan de paz para su país presentado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Sánchez ha hablado con Zelenski desde Luanda, donde participó en la cumbre Unión Europea-Unión Africana y en una reunión previa de líderes europeos para analizar el plan de paz para Ucrania del presidente estadounidense, Donald Trump. Fuentes del Gobierno español han informado de que, en la conversación, Sánchez y el presidente ucraniano han hablado de las negociaciones para la paz que ha habido en Ginebra ante el plan de Trump y le expresó su pleno apoyo.
Un ataque ruso con drones mata a cuatro personas en Járkov, Ucrania
Erdogan se ofrece de nuevo a Putin como mediador para forjar un acuerdo de paz con Ucrania
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha vuelto ofrecerse él mismo —y Estambul como sede— como mediador entre Rusia y Ucrania, en la última reanimación de las negociaciones de paz entre los gobiernos de Volodímir Zelenski y Vladímir Putin. Estas conversaciones han sido reimpulsadas tras semanas de negociaciones secretas entre Moscú y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff: esas conversaciones produjeron una propuesta de paz de 28 puntos, casi todos, calcados de las peticiones maximalistas rusas para terminar con su invasión del este de Ucrania. Este domingo y lunes, EEUU y el Gobierno de Zelenski han estado remodelando varios de estos puntos en Ginebra, Suiza.
Finlandia inicia unas maniobras navales en el Báltico junto a diez países de la OTAN
La Armada finlandesa comenzó este lunes en el mar Báltico las maniobras militares 'Freezing Winds 25', unos ejercicios navales de once días de duración en los que participan veinte buques de guerra y cerca de 5.000 soldados de once países de la OTAN. Las Fuerzas Armadas finlandesas explicaron en un comunicado que estas maniobras tendrán lugar en aguas del golfo de Finlandia, del archipiélago de Turku y de la costa sur del país nórdico, así como en aguas territoriales de Estonia. Los ejercicios navales se centrarán en la seguridad de las conexiones marítimas y las infraestructuras críticas, la defensa contra combates y asaltos anfibios en el archipiélago y en la costa y las operaciones conjuntas entre la marina y las fuerzas costeras.
La UE, optimista respecto a las negociaciones de paz, pero insiste en el respeto de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania
Los líderes de la Unión Europea se han mostrado optimistas de cara a las negociaciones de un posible proceso de paz para Ucrania, basadas en el plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que han discutido este lunes en los márgenes de la cumbre con los países de la Unión Africana, aunque insisten en defender las líneas rojas de Kiev. El pasado domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con Andri Yermak, jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, así como con los asesores de seguridad de Francia, Alemania y Reino Unido. A ojos de los líderes europeos, esa reunión ha traído progresos importantes y servirá para avanzar en la negociación, pero aún quedan muchas cuestiones por resolver.
