Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
Al menos cuatro muertos en nuevos ataques del Ejército israelí contra Gaza a pesar del alto el fuego
Israel mata al 'número dos' de Hezbolá en un bombardeo en el sur de Beirut
O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Al menos cuatro muertos en nuevos ataques de Israel contra Gaza
Al menos cuatro personas han muerto este lunes en nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra varias zonas de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego acordado desde el 10 de octubre al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase del plan de Estados Unidos para el enclave palestino.
Fuentes médicas han indicado que dos de las víctimas mortales han sido identificadas como Mahmud Wael al Rifi y Alá Mazen Abu Rida, "muertos como resultado de los bombardeos de las fuerzas de ocupación contra residentes que estaban reunidos en zonas del este de Jan Yunis", según ha recogido el diario 'Filastin', afín a Hamás.
Irán condena el ataque israelí contra el Líbano en el que murió un alto cargo de Hizbulá
Irán condenó el asesinato de un líder de Hizbulá en un bombardeo aéreo israelí contra Beirut, una acción que calificó de “grave violación” del alto el fuego establecido hace un año y un “brutal ataque” contra la soberanía del Líbano.
El Ministerio de Exteriores iraní llamó además a “juzgar y castigar” a los altos cargos israelíes “por cometer actos de terrorismo y crímenes de guerra”, en un comunicado emitido a última hora de anoche.
En el ataque perpetrado ayer en los suburbios de Beirut murió el jefe del Estado Mayor de Hizbulá, Haytham Ali Tabatabaí, junto con cuatro personas y otras 28 resultaron heridas.
Israel mata al 'número dos' de Hezbolá
Las Fuerzas Armadas de Israel han matado este domingo al 'número dos' del partido-milicia chií Hezbolá, su jefe de Estado Mayor, Haizam Alí Tabatabai, en un bombardeo en el barrio de Haret Hreik, en el sur de Beirut, en el ataque de mayor calado desde que hace un año entrara en vigor el alto el fuego entre Israel y la milicia libanesa.
"Hoy, 23 de noviembre de 2025, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) bajo la dirección de la Inteligencia Militar y a través de la Fuerza Aérea han eliminado al terrorista Haizam Alí Trbatabai, el jefe 'de facto' del Estado Mayor de Hezbolá", explica un comunicado militar israelí.
Ejército de Israel mata a un joven palestino en Cisjordania durante un ataque de colonos
Un joven palestino murió este domingo a causa de un disparo en el pecho perpetrado por soldados israelíes en la aldea de Deir Jarir, a pocos kilómetros al norte de la ciudad de Ramala (Cisjordania ocupada), informó el Ministerio de Sanidad palestino en un comunicado. "Un hombre palestino murió por fuego israelí en la aldea de Deir Jarir", anunció Sanidad. Poco antes, la Media Luna Roja Palestina había informado del trasladado a un hospital de la zona de un herido de bala en el pecho. Fathi Hamdan, jefe del consejo de la aldea de Deir Jarir, identificó al joven como Baraa Jairi Ali Maali, de 20 años, según declaraciones a la agencia palestina Wafa. Este medio recoge, según el relato de testigos, que colonos israelíes atacaban casas a las afueras de esta aldea cuando llegaron los soldados, que ofrecieron "protección" a los colonos israelíes.
El primer ministro israelí advierte de que no permitirá rearmarse a Hizbulá
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió este domingo de que no permitirá que el grupo chií libanés Hizbulá se rearme y suponga una amenaza, tras la muerte de Haizam Ali Tabatabai, considerado el "número dos" de la organización, en un bombardeo israelí contra los suburbios del sur de Beirut. "La política que sigo es absolutamente clara: bajo mi liderazgo, el Estado de Israel no permitirá que Hizbulá reconstruya su poder y no permitiremos que vuelva a representar una amenaza", dijo Netanyahu en un vídeomensaje de menos de dos minutos de duración. "Espero que el Gobierno libanés cumpla su compromiso de desarmar a Hizbulá", añadió. De acuerdo con fuentes médicas libanesas, al menos otras cuatro personas murieron en este ataque aéreo y 28 más resultaron heridas.
Un ataque israelí en los suburbios de Beirut causa al menos cinco muertos y 28 heridos
Israel anuncia un ataque contra el 'número dos' de Hezbolá en el sur de Beirut
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado un ataque aéreo efectuado contra el 'número dos' del partido-milicia chií Hezbolá, su jefe del Estado Mayor, Haizam Alí Tabatabai, en el sur de Beirut, y de momento se desconoce si ha conseguido su objetivo. De momento, el Ministerio de Salud de Líbano ha confirmado al menos cinco muertos y 28 heridos, sin dar detalles sobre su identidad, mientras el Ejército libanés ha acordonado la zona alcanzada: dos pisos de un edificio residencial en barrio de Haret Hreik.nUna de las primeras reacciones de Hezbolá ha procedido del vicepresidente de su politburó, Mahmud Qamati, uno de los primeros en llegar al lugar. Qamati ha confirmado que "una destacada figura prominente de la resistencia (contra Israel) ha sido atacada", también sin extenderse sobre su identidad, y ha avisado que Israel "ha cruzado una línea roja". El anuncio de Netanyahu tiene lugar después de que el Ejército de Israel lanzara un "ataque de precisión" contra un individuo que identificó en un primer momento como un integrante "clave" de las milicias de Hezbolá en el sur de Beirut, en su primer bombardeo en meses contra la capital de Líbano. Medios libaneses apuntan a que hubo hasta seis impactos de proyectiles en el lugar.
Líbano pide mediación exterior para evitar escalada tras ataque israelí en sur de Beirut
El presidente del Líbano, Joseph Aoun, llamó este domingo a una "intervención internacional" para evitar un mayor deterioro de la situación en el país mediterráneo tras el ataque de hoy lanzado por Israel contra los suburbios meridionales de Beirut, el primero desde el pasado junio pese al alto el fuego en vigor.
"El Líbano, que se ha adherido al cese de hostilidades durante casi un año y ha presentado una iniciativa tras otra, reitera su llamamiento a la comunidad internacional para que asuma su responsabilidad e intervenga con firmeza y seriedad para detener los ataques contra el Líbano y su pueblo", dijo el presidente libanés en un comunicado enviado por su oficina tras la acción contra los suburbios conocidos como Dahye.
Israel bombardea los suburbios del Dahye, en el sur de Beirut
El Ejército israelí llevó a cabo un bombardeo "de precisión" contra un objetivo "clave" del grupo chií libanés Hizbulá en Beirut este domingo, según anunció en un comunicado.
"Hace poco, el Ejército llevó a cabo un ataque de precisión que tenía por objetivo a un terrorista clave de Hizbulá en Beirut", recoge el comunicado, mientras que la prensa israelí situó el bombardeo en el Dahye, los suburbios al sur de la capital libanesa y bastión del grupo chií.
Al menos un muerto en un nuevo ataque israelí contra un vehículo en el sur del Líbano
Israel mató este domingo a al menos una persona en un nuevo ataque con dron contra un vehículo que transitaba por una carretera en el sur del Líbano, en un momento que el Estado judío intensifica sus agresiones en el país mediterráneo pese al alto el fuego vigente, según medios oficiales.
Un "avión no tripulado israelí atacó este mediodía" un vehículo en Aita al Shaab, una localidad a unos dos kilómetros de la frontera con Israel, causando al menos un muerto, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).
