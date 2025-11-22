Guerra
Albares advierte que la guerra de Rusia en Ucrania no puede tener "premio" ante el plan de paz de Trump
El ministro de Exteriores ha remarcado en la cumbre de líderes del G20 de Johannesburgo que cualquier decisión sobre el futuro del país presidido por Zelenski debe tener a este país "en el centro de cualquier decisión"
EP
El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares ha dejado claro que la guerra de agresión iniciada por Rusia contra Ucrania no puede tener "premio" ante las inminentes negociaciones en base al plan ideado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En declaraciones a los medios desde Johannesburgo, donde participa junto a la delegación española en la cumbre de líderes del G20, ha insistido en que la paz que salga de esta negociación debe ser "justa y duradera" y no "un paréntesis entre dos guerras" y el acuerdo debe respetar la soberanía de Ucrania, toda vez que el plan de Washington plantea cesiones de territorio a Moscú.
"No podemos permitir que una guerra de agresión tenga premio", ha señalado, subrayando que en estas horas "definitorias" los europeos están unidos y apoyan al presidente ucraniano Volodomir Zelenski.
En ese sentido ha remarcado que cualquier decisión sobre el futuro de Ucrania debe tener a este país "en el centro de cualquier decisión" y también a Europa porque cualquier decisión afecta a la seguridad de todo el continente.
- Dimite el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera
- ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Ibiza? Todas las fechas
- Esta carretera de Ibiza estará cortada al tráfico durante dos semanas por obras
- Los 18 desaparecidos de la patera con destino a Ibiza se fueron tirando al mar al quedarse sin agua ni comida
- Se vende un 'pisazo' de lujo en el centro del Eixample de Ibiza: más de 300 metros cuadrados
- Un migrante de la patera de los 18 desaparecidos cerca de Ibiza: 'Estamos en peligro. Nos vamos a ahogar
- El intensivista Eduardo Escudero, nuevo gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera
- Horario de la feria de atracciones de Navidad en Ibiza: los días más baratos y el día con menos ruido