"Esto se llama sedición del más alto nivel"
Trump propone "pena de muerte" para los seis demócratas que pidieron a los militares desobedecer órdenes "ilegales"
La Casa Blanca lo negó después si bien ha reiterado que su comportamiento "quizás sea punible por ley"
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto este jueves pena de muerte para los legisladores demócratas que pidieron a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que rechazaran cualquier orden "ilegal" por parte de las autoridades.
"Esto se llama sedición del más alto nivel. Cada uno de estos traidores a nuestra patria debe ser arrestado y juzgado. No podemos permitir que sus palabras queden impunes. Nos quedaremos sin país. Hay que dar ejemplo", ha dicho el inquilino de la Casa Blanca.
Así, ha insistido en que se trata de una "conducta sediciosa, sancionable con la pena de muerte": "Esto es realmente grave y peligroso para nuestro país", ha insistido a través de una serie de mensajes publicados en su perfil de la red social Truth Social.
La Casa Blanca ha negado este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, busque la ejecución de los legisladores demócratas que pidieron a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que rechazaran cualquier orden "ilegal" por parte de las autoridades, si bien ha reiterado que su comportamiento "quizás sea punible por ley".
Vídeo de los seis
Las declaraciones de Trump llegan después de que seis legisladores demócratas que estuvieron anteriormente en las filas del Ejército o de las agencias de Inteligencia recordaran a través de un vídeo a los militares en servicio que están obligados a rechazar órdenes "ilegales".
En el vídeo, compartido a principios de esta semana, los veteranos sostienen que "las amenazas" a la Constitución del país norteamericano "no solo vienen del extranjero": "También de aquí mismo, en nuestro país".
"Nuestras leyes son claras: puedes negarte a cumplir órdenes ilegales. Debes negarte a cumplir órdenes ilegales. Nadie tiene que cumplir órdenes que violan la legislación o la Constitución", dijeron, antes de reconocer que "es un tiempo complicado para ser un funcionario público".
