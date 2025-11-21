EEUU advierte a la aviación civil de un aumento de actividad militar en torno a Venezuela

El regulador estadounidense de aviación emitió este viernes una advertencia para las aeronaves civiles que sobrevuelan el espacio aéreo venezolano, aludiendo a los riesgos derivados del “aumento de la actividad militar” en un contexto marcado por un importante despliegue de fuerzas de Estados Unidos en la región.

La Administración Federal de Aviación (FAA) instó a los pilotos a “extremar la precaución” ante “el empeoramiento de la situación de seguridad y el incremento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”. Según el organismo, “las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante los sobrevuelos, las fases de llegada y salida, y para los aeropuertos y aviones en tierra”.

Washington ha desplegado en la zona un grupo de ataque de portaaviones, otros buques de guerra y aeronaves furtivas. Afirma que el objetivo es frenar el narcotráfico, aunque en Caracas crece el temor de que ese movimiento persiga un cambio de régimen.

La advertencia a las aeronaves llega pocos días antes de que entre en vigor la designación, por parte de Estados Unidos, de un cártel narcotraficante supuestamente liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro como organización terrorista, una medida que algunos interpretan como un posible preludio de una acción militar contra su gobierno.

Desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, acciones que han dejado más de 80 muertos. Sin embargo, Estados Unidos aún no ha presentado pruebas de que estas embarcaciones se dedicaran al narcotráfico o supusieran una amenaza para el país, y la campaña, junto con el despliegue militar, ha incrementado las tensiones en la región.