En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia alcanza infraestructura energética y varios edificios y mata a 2 personas en Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ascienden a 26 los muertos por el ataque ruso del miércoles en Ternópil
El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha informado este jueves de la muerte de al menos 26 personas por el ataque ruso de la víspera sobre la ciudad de Ternópil, en el oeste de Ucrania, mientras continúa la búsqueda de desaparecidos.
La ciudad de Ternópil fue escenario este miércoles de parte de un ataque ruso a gran escala sobre el oeste de Ucrania, que afectó a otras regiones como Ivano-Frankivsk, o Leópolis, en respuesta, de acuerdo con Moscú, a la ofensiva ucraniana del martes con misiles estadounidenses sobre instalaciones civiles de Vorónezh.
La ONU condena la última oleada de ataques rusos contra Ucrania que deja decenas de víctimas civiles
Naciones Unidas ha condenado este miércoles la última oleada de ataques llevados a cabo por el Ejército de Rusia contra varias localidades de Ucrania, que ha dejado decenas de muertos y más de un centenar de heridos, mientras que ha interrumpido los servicios básicos en territorio ucraniano. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha dicho que le "horroriza especialmente el elevado número de víctimas civiles en la ciudad de Ternópil, en el oeste de Ucrania, a cientos de kilómetros de la línea del frente", mientras que ha indicado que "el horror de los potentes misiles de largo alcance, combinado con las oleadas de drones", ha quedado "dolorosamente expuesto esta mañana en Ucrania".
Ucrania propone un relanzamiento de las negociaciones con Rusia en Estambul
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha referido este miércoles —sin aportar ningún detalle ni concreción al respecto— a una posible reactivación del proceso de negociaciones con Rusia en Estambul, empezado durante la primavera de este año en la gran metrópolis turca. Delegaciones ucranianas y rusas se reunieron en tres ocasiones, en mayo, junio y julio, para llegar a varios acuerdos de intercambio de prisioneros y poco más: en esas charlas se evidenció la enorme distancia que separa a Kiev y Moscú para llegar a cualquier tipo de acuerdo de alto el fuego.
Estados Unidos negocia con Rusia en secreto un plan de paz para Ucrania, según el diario Axios
Estados Unidos ha estado trabajando en secreto con Rusia para redactar un nuevo plan para terminar con la guerra en Ucrania, según han afirmado al medio estadounidense Axios funcionarios estadounidenses y rusos. El plan, de 28 puntos, se inspira en el éxito de la negociación liderada por la Administración de Donald Trump para forzar un alto el fuego en Gaza. Entonces, se negoció el grueso del plan con el lado israelí, y luego se ajustó a algo aceptable por el grupo palestino Hamás a través de mediadores. Según Axios, los 28 puntos del plan se agrupan en cuatro grandes bloques: la paz en Ucrania, las garantías de seguridad, la seguridad en Europa y las futuras relaciones de Estados Unidos con Rusia y Ucrania. Se desconocen los detalles de los asuntos más espinosos, especialmente el control territorial en el este de Ucrania. El enviado de Trump Steve Witkoff dirige la redacción del plan y lo ha debatido en profundidad con el ruso, Kirill Dmitriev, que ha asegurado que "ahora la posición rusa está siendo realmente escuchada" en una entrevista con el mismo medio.
Los 27 tratarán mañana cómo estrechar el cerco a la flota fantasma rusa y apoyar a Ucrania con activos congelados
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea debatirán este jueves más medidas para estrechar el cerco a la flota fantasma que emplea Rusia para sortear las sanciones económicas, así como formas para mantener el apoyo continuado a Ucrania cuando la Comisión Europea ha dado pasos para desbloquear el préstamo de reparación para Ucrania usando la liquidez de los activos rusos. La cita de los titulares de Exteriores será la ocasión para retomar el debate sobre la flota fantasma, toda vez se ha convertido en un agujero de las sanciones europeas y el bloque concluye que no es suficiente con sancionar a medio millar de buques que emplea Moscú. En Bruselas defienden dar más pasos, llegar más lejos, y establecer contactos con los Estados que ponen su bandera al pabellón de estos navíos y de los países que permiten alojar estos buques en sus puertos. "Es un problema enorme. No hemos podido sancionar a todos los barcos de esa flota. Y además hay cuestiones relacionadas con el Derecho Internacional, el derecho del mar y los códigos que se aplican al abordaje de barcos", ha resumido un alto funcionario europeo.
El OIEA pide una solución "a largo plazo" para la central de Zaporiyia tras los últimos cortes de suministro
El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha instado nuevamente este miércoles a buscar una solución "a largo plazo" para mantener activo el sistema de refrigeración de la central nuclear de Zaporiyia después de que la última interrupción del suministro haya aumentado "considerablemente" el "riesgo de un accidente nuclear". "El hecho de que aún no haya ocurrido un accidente no significa que no pueda ocurrir. De hecho, el riesgo aumenta a medida que se intensifica el conflicto militar", ha advertido el director general del OIEA, Rafael Grossi, durante una reunión de la Junta de Gobernadores del organismo. Grossi ha advertido que la central de Zaporiyia --que tiene seis reactores en parada fría-- "no es la única afectada" por los ataques. "Las centrales nucleares de Jmelnitski y Rivne han estado funcionando a una capacidad reducida durante casi dos semanas debido a daños, incluso recientes, en subestaciones eléctricas críticas para la seguridad nuclear", ha resaltado. La central, la más grade de Europa, quedó desconectada del suministro eléctrico externo a finales de septiembre, si bien posteriormente se pudieron reconectar dos líneas dañadas por los combates --las de Dniprovska, a finales de octubre, y la de Ferosplavna, el 8 de noviembre-- a raíz de las negociaciones llevadas a cabo entre Ucrania y Rusia para sendos altos el fuego "localizados" para las labores de reparación.
Ascienden a 25 los muertos y a más de 70 los heridos por un ataque ruso contra la ciudad de Ternópil
El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha ascendido a 25 el número de muertos, entre ellos tres menores de edad, por el ataque ruso sobre la ciudad de Ternópil, en el oeste de Ucrania, que se ha saldado también con más de 70 heridos. Las víctimas se encontraban en dos bloque de apartamentos que han sido golpeados por drones rusos durante la noche. Las labores de rescate continúan y no se descarta que haya más personas entre los escombros. Los ataques han afectado también a infraestructuras civiles e instalaciones industriales. El alcalde de la ciudad, Serhi Nadal, ha decretado tres días de luto desde este miércoles en solidaridad, ha dicho, con los vecinos de Ternópil, cuyas vidas fueron "segadas" esta noche por Rusia cuando se encontraban en sus hogares. A lo largo de la jornada, varias autoridades ucranianas han reaccionado a lo ocurrido Ternópil, una de las localidades del oeste de Ucrania que han sufrido parte de los ataques a gran escala de las fuerzas rusas durante la noche, entre ellas el ministro del Interior, Igor Klimenko, y el presidete Volodimir Zelenski.
Mueren diez personas en un ataque ruso contra la ciudad de Ternópil
Al menos diez personas han muerto y otras 37 han resultado heridas como consecuencia de un nuevo ataque de las fuerzas rusas contra la ciudad de Ternópil, en el oeste de Ucrania, según ha detallado el ministro del Interior, Igor Klimenko.
"Rusia ha vuelto a atacar ciudades pacíficas en Ucrania. Sus objetivos son viviendas, centros educativos e infraestructuras críticas", ha denunciado Klimenko, quien ha detallado que "la situación más crítica se vive en Ternópil"
Zelenski llega a Turquía para reactivar las negociaciones sobre una paz con Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha llegado este miércoles a Turquía para mantener contactos para impulsar las negociaciones para buscar una salida diplomática a la guerra causada por la invasión rusa.
En principio, estaba previsto que Zelenski se reuniera con el representante especial del presidente Donald Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, aunque según la publicación estadounidense Axios esa su presencia ha sido aplazada.
Rusia alcanza infraestructura energética y mata a 2 personas
El Ejército ruso ha alcanzado en su ataque de esta mañana contra Ucrania una infraestructura energética en la región de Leópolis de Ucrania occidental y varios edificios de viviendas en distintas zonas del país que han provocado al menos dos muertos, según informaron las autoridades locales ucranianas.
Al menos dos personas han muerto en la región de Ternópil del oeste de Ucrania, según la televisión pública ucraniana, Suspilne, y tres personas han resultado heridas en la de Ivano-Frankivsk, también en la parte occidental del país.
- Encuentran cocaína y heroína en el registro de la casa de un acusado por distribución de billetes falsos en Ibiza
- Lidia Molins, enfermera del hospital de Ibiza, se despide de sus compañeros: 'No es un adiós, es un hasta siempre
- La Aemet alerta de la llegada de un frente ártico a Ibiza
- La Aemet activa la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- Así fueron las vacaciones familiares de Cerdán en Ibiza descubiertas por la UCO de la Guardia Civil
- Ibiza acuña un nuevo término que provoca el pánico en las zonas turísticas emergentes: la 'ibicificación'
- 50 años de la muerte de Franco: Así siguió Ibiza la agonía del dictador
- ITV caducada en Ibiza y sin cita hasta dentro de cuatro meses ¿Qué hacer?