Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski llega a Turquía para reactivar las negociaciones sobre una paz con Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha llegado este miércoles a Turquía para mantener contactos para impulsar las negociaciones para buscar una salida diplomática a la guerra causada por la invasión rusa.

En principio, estaba previsto que Zelenski se reuniera con el representante especial del presidente Donald Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, aunque según la publicación estadounidense Axios esa su presencia ha sido aplazada.