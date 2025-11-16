África
Mueren al menos 40 mineros al colapsar un puente en una mina de la República Democrática del Congo
Los hombres armados encargados de la seguridad del lugar efectuaron disparos, que provocaron la huida de una multitud de mineros, lo cual causó que la improvisada estructura de madera cediera
EFE
Al menos cuarenta mineros ilegales murieron el sábado y varios resultaron heridos en la mina de Kalando, en la provincia de Lualaba, en el sur de la República Democrática del Congo (RDC), al derrumbarse un puente improvisado que habían construido para acceder a una zona minera privada.
Según un informe enviado al director general del Servicio de Asistencia y Apoyo a la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (SAEMAPE, en francés), principal organismo encargado de supervisar la actividad minera artesanal, el puente, levantado sobre una amplia zanja llena de agua de lluvia, cedió bajo el peso de una multitud de mineros que intentaban huir tras escuchar disparos.
De acuerdo con ese informe, que recogen medios locales, los disparos fueron efectuados por hombres armados encargados de la seguridad del lugar, que habrían sido tomados por sorpresa ante la irrupción de los mineros ilegales.
El documento también señala que la zanja fue excavada por una compañía minera de origen chino que opera en el lugar y que funcionaba como límite y barrera de seguridad.
Sobre ella, los mineros artesanales habían colocado una estructura de madera a modo de puente improvisado, "que se convirtió en una trampa mortal al ceder, incapaz de soportar el peso y el movimiento de la multitud aterrorizada", explica el informe, al que tuvo acceso el medio congoleño Actualité.cd.
En su huida, los trabajadores cayeron unos sobre otros dentro de la zanja, causando al menos una cuarentena de muertos y numerosos heridos, según un balance provisional.
El ministro provincial del Interior se desplazó al lugar de los hechos para calmar la creciente tensión que se desató entre los mineros indignados por lo ocurrido, mientras que el ministro provincial de Minas visitó la zona de la tragedia este domingo y prometió emitir un comunicado tras una evaluación exhaustiva de la situación.
Los accidentes mineros son frecuentes en el país, donde muchas minas se explotan de manera artesanal y sin seguir las regulaciones y medidas de seguridad necesarias, además de que, en muchos casos, están operadas por grupos armados.
