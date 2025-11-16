En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La guerra en Ucrania cumple ya más 1.350 días desde el inicio de la invasión de Rusia
Desde el Ministerio de Exteriores ruso aseguran que están dispuestos a retomar las negociaciones directas en Estambul
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
La visita de Zelenski
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha declarado convencido de que la visita que realizará este próximo martes a España redundará en el refuerzo de la defensa aérea de su país, escenario ahora mismo de una nueva campaña de ataques rusos particularmente centrados en su infraestructura energética. "Llevamos preparándonos desde hace mucho tiempo y ahora podemos decir que la visita a España va a ser productiva", ha explicado Zelenski este domingo, inicio de una gira europea que arrancará en breve en Grecia y continuará el lunes en Francia.
93 drones ucranianos
Las baterías antiaéreas rusas derribaron la noche del sábado 93 drones enemigos en ocho regiones rusas y en la anexionada península ucraniana de Crimea, informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia. Entre las 19.00 y las 23.00 horas del sábado, las defensas rusas abatieron 36 aparatos de ala fija, 17 de ellos en la región de Rostov y una docena sobre el cielo de Bélgorod, que limitan con Ucrania. Tres drones fueron derribados en Crimea.
Ucrania anuncia un acuerdo de intercambio con Rusia de 1.200 prisioneros por bando
El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ha anunciado este sábado un acuerdo con las autoridades rusas para el intercambio de 1.200 prisioneros por bando. El acuerdo ha sido avalado ya por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
"Por orden del presidente de Ucrania he mantenido contactos recientemente con la mediación de socios en Turquía y Emiratos Árabes Unidos para la reanudación del proceso de intercambio y la liberación de nuestra gente en poder de Rusia", ha explicado Umerov en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.
Tras estas negociaciones Moscú y Kiev han acordado la activación de los Acuerdos de Estambul. "Es para la liberación de 1.200 ucranianos", ha explicado.
Fuerzas ucranianas se retiran de Novovasílivske, en Zaporiyia, a posiciones más favorables
Las Fuerzas de Defensa del Sur ucranianas informaron este sábado de la retirada de sus unidades de la localidad de Novasílivske, en la región de Zaporiyia, a posiciones más ventajosas.
"Debido a la reagrupación de las formaciones de combate, al cambio en la configuración de la línea de contacto y con el fin de preservar la vida de los soldados, nuestras unidades se retiraron de la localidad de Novovasílivske a posiciones más favorables para la defensa", indica un comunicado difundido en Telegram.
El informe agrega que en las regiones de Zaporiyia y de Dnipropetrovsk en el sur, las tropas rusas no reducen la intensidad de las operaciones de asalto, los bombardeos masivos de artillería y los ataques con fuego y señala que en las últimas 24 horas se registraron cerca de cuarenta enfrentamientos en los sectores de Oleksandrivsk y Guliaipole.
Zelenski anuncia cambios en altos cargos tras destaparse un escándalo de corrupción en las eléctricas
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado cambios en la dirección de las principales empresas del sector energético del país tras destaparse un grave escándalo de corrupción que afecta al sector energético y también al de defensa.
"En paralelo a la revisión completa de las actividades financieras hay que iniciar una renovación de la dirección de estas empresas", ha publicado Zelenski en su cuenta en Telegram este sábado.
"Estamos comenzando el reinicio de empresas estatales clave del sector energético. En paralelo a la auditoría financiera se van a renovar totalmente las directivas de estas empresas", ha añadido.
Ucrania anuncia un nuevo ataque contra la gran refinería rusa de Rosneft en la región de Riazán
El Estado Mayor de Ucrania ha anunciado este sábado un nuevo ataque contra la refinería de Rosneft en la región rusa de Riazán, una de las más grandes de Rusia, si bien las autoridades locales se han limitado a confirmar el derribo de drones ucranianos que se dirigían a "una empresa" no identificada y cuyos restos han acabado esparcidos por los alrededores de la misma.
De acuerdo con el Ejército de Ucrania, el ataque a Riazán se llevó a cabo en el marco de una campaña para Ereducir la capacidad de ataque aéreo de Rusia", según informó el Estado Mayor ucraniano en Telegram. La ofensiva, según el comunicado, ha provocado "explosiones y un incendio de gran magnitud en las instalaciones".
El ataque es el segundo efectuado en las últimas cuatro semanas contra la planta, ubicada a 193 kilómetros al sureste de Moscú, considerada como una de las cinco refinerías más grandes de Rusia y capacitada para refinar aproximadamente 340.000 barriles de crudo al día.
Rusia toma Yablokovo
El Ministerio de Defensa ruso ha informado este sábado de la "liberación" de la localidad de Yablokovo, en la provincia ucraniana de Zaporiyia. "Unidades del grupo militar Vostok han liberado la localidad de Yablokovo, en la región de Zaporiyia como resultado de operaciones activas", ha informado el Ministerio de Defensa.
La situación en Zaporiyia
El ejército ruso anunció este sábado nuevos avances en la región ucraniana de Zaporiyia, al tiempo que sus tropas se adentraron aún más en el bastión de Pokrovsk, escenario de la batalla más cruenta en el Donbás. Según el parte de guerra de Defensa en Telegram, los rusos tomaron Yablukove, otra pequeña localidad en Zaporiyia, la tercera en los últimos días.
Ataques a Rusia
Drones ucranianos atacaron la pasada noche una refinería en la región rusa de Riazán, unos 200 kilómetros al sureste de Moscú, según informan este sábado varios canales de Telegram. Astra, que publica un vídeo sobre el supuesto incendio, cita a los vecinos de la zona, que aseguran que los aparatos enemigos alcanzaron las instalaciones de la refinería.
Ataques ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 64 drones en diez regiones rusas, informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia. La región más castigada fue Riazán, con 25 aparatos no tripulados abatidos, seguida por Rostov, con 17 derribos, señala el parte castrense en Telegram.
