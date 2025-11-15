Guerra
Netanyahu y Putin tratan la situación en Oriente Próximo en una conversación telefónica
Los dos líderes han conversado además sobre "la situación en torno al programa nuclear iraní y cuestiones relativas a la promoción de una mayor estabilización en Siria"
EP
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han mantenido este sábado una conversación telefónica en la que han abordado la situación política en territorios como Gaza, Irán o Siria.
"Intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Oriente Medio, incluyendo los acontecimientos en la Franja de Gaza en el contexto del alto el fuego y el acuerdo de intercambio de prisioneros", ha informado la Presidencia rusa en un comunicado oficial.
Asimismo han tratado sobre "la situación en torno al programa nuclear iraní y cuestiones relativas a la promoción de una mayor estabilización en Siria", según el Kremlin.
La ofcina de Netanyahu ha confirmado la llamada y ha destacado que fue "a iniciativa del presidente Putin" y que es la continuación de "una serie de conversaciones precedentes recientes" para "abordar cuestiones regionales".
- Selfies’, risas y gambas en la terraza de una casa de Formentera asaltada por una docena de jóvenes
- Un grupo de vecinos aborta un intento de okupación en Ibiza
- El juez decano de Ibiza pide la retirada del nuevo cartel de los juzgados: “Es otra muestra de injerencia"
- La seguridad del hospital de Ibiza obligó al precipitado a entrar en Urgencias horas antes de su muerte
- La otra faceta del mago de la noche de Ibiza: Yann Pissenem, fundador de Ushuaïa, consigue la plata en un campeonato mundial de jiu-jitsu
- Detenido uno de los tres sospechosos de intentar secuestrar a un hombre a plena luz del día en Ibiza
- Ibiza multa a un centro de estética por tirar productos de peluquería en la calle
- Vecinos de Platja d'en Bossa tras frenar la okupación: 'Hemos salido todos a pararlos