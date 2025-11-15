Francia
Evacuada por una amenaza de bomba la sede de la cadena francesa BFM TV
Las emisiones del canal han tenido que ser suspendidas
EP
MADRID
La sede de la cadena francesa BFM TV en París ha sido evacuada por motivos de seguridad que han obligado a la suspensión de sus emisiones a la espera de que la Policía, ya presente en el lugar, verifique lo ocurrido.
"Nuestras oficinas han sido evacuadas tras una alerta de seguridad", ha anunciado el propio medio en su cuenta de X, antes de confirmar que su programación se ha visto "temporalmente interrumpida en todos los canales".
"Nuestros equipos están trabajando para reanudar la programación lo antes posible", ha añadido la compañía.
Fuentes policiales han informado a 'Le Parisien' que la alerta es una amenaza de bomba y que hay artificieros en la sede del distrito 15 de París, de momento sin dar más detalles al respecto.
- Selfies’, risas y gambas en la terraza de una casa de Formentera asaltada por una docena de jóvenes
- Un grupo de vecinos aborta un intento de okupación en Ibiza
- El juez decano de Ibiza pide la retirada del nuevo cartel de los juzgados: “Es otra muestra de injerencia"
- La seguridad del hospital de Ibiza obligó al precipitado a entrar en Urgencias horas antes de su muerte
- La otra faceta del mago de la noche de Ibiza: Yann Pissenem, fundador de Ushuaïa, consigue la plata en un campeonato mundial de jiu-jitsu
- Detenido uno de los tres sospechosos de intentar secuestrar a un hombre a plena luz del día en Ibiza
- Ibiza multa a un centro de estética por tirar productos de peluquería en la calle
- Vecinos de Platja d'en Bossa tras frenar la okupación: 'Hemos salido todos a pararlos