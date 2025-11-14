En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La guerra en Ucrania cumple ya más 1.350 días desde el inicio de la invasión de Rusia
Desde el Ministerio de Exteriores ruso aseguran que están dispuestos a retomar las negociaciones directas en Estambul
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Las defensas ucranianas
Ucrania interceptó durante la pasada madrugada dos de los tres misiles hipersónicos Kinzhal lanzados por los rusos contra su territorio, sobre el que también fueron interceptados seis de los nueve sistemas balísticos Iskander disparados por las fuerzas del Kremlin, según explicaron la Fuerza Aérea ucraniana y el presidente, Volodímir Zelenski, que destacó el papel de los sistemas de defensa antiaérea Patriot en la respuesta a este ataque. Las defensas ucranianas no fueron capaces de interceptar la mayor parte de misiles balísticos Iskander y prácticamente ningún misil hipersónico Kinzhal en los ataques rusos de las últimas semanas.
Al menos tres muertos y más de una veintena de heridos por los últimos ataques de Rusia contra Kiev
Las autoridades ucranianas han elevado este viernes a tres el balance de muertos por los últimos ataques perpetrados por el Ejército ruso contra la capital, Kiev, que se han saldado también con 26 heridos.
El alcalde de la localidad, Vitali Klitschko, ha confirmado la cifra de víctimas mortales, aunque ha matizado que de momento se están "analizando las informaciones" obtenidas por los equipos de búsqueda y rescate, según un comunicado difundido a través de su cuenta en Telegram.
Así, ha indicado que entre los heridos hay dos menores de siete y diez años, al tiempo que ha explicado que nueve personas se encuentran hospitalizadas, entre ellas una mujer embarazada y un hombre que permanece en estado crítico.
Ucrania anuncia que realizará auditorías a todas las empresas estatales a causa del escándalo de Energoatom
La primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, ha anunciado este jueves que el Gobierno va a poner en marcha una serie de auditorías a todas las empresas estatales, en especial aquellas relacionadas con el sector energético, a causa del último escándalo de corrupción relacionado con Energoatom.
Se trata de "una solución integral para todas las empresas estatales", ha explicado la primera ministra, quien ha calificado de "inaceptable" este nuevo escándalo de corrupción que ha sacudido el seno del Gobierno ucraniano y que ya se ha cobrado la dimisión de los ministros de Energía y de Justicia.
Países bálticos y nórdicos financian otros 500 millones en armas de EEUU para Kiev
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia anunciaron este jueves que financiarán un nuevo paquete conjunto por valor de 500 millones de dólares en equipamiento militar y municiones para Kiev comprados a Estados Unidos, en el marco de la iniciativa de la OTAN denominada Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania (PURL).
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acogió con satisfacción en un comunicado el anuncio, y señaló que “nuestros aliados nórdicos y bálticos están dando un paso adelante para financiar un nuevo paquete de equipamiento militar esencial para Ucrania".
La UE defiende el uso de activos rusos para apoyar a Ucrania pese a las reticencias belgas
La Comisión Europea y la mayoría de países de la Unión Europea aseguran que un préstamo financiado con los activos rusos inmovilizados por las sanciones sería el mejor modo de apoyar a Ucrania pese a las reticencias de Bélgica, que alberga la mayoría de esos activos y teme posibles represalias de Moscú.
"Cuando decimos que el préstamo de reparación es el mejor camino es porque no hay soluciones fáciles. No tenemos árboles que den dinero, chisteras con conejos o soluciones mágicas", dijo la ministra de Finanzas danesa, Stephanie Lose, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE, tras una reunión en la que los titulares de los Veintisiete abordaron el apoyo financiero a Kiev.
El veto de Hungría
El Gobierno ultranacionalista húngaro argumentó este jueves que si la Unión Europea (UE) ignora su veto a una eventual entrada de Ucrania en el grupo significará que el derecho ha desaparecido del ámbito comunitario. "El derecho no significa nada en la UE y no se puede descartar que se eluda la institución de la decisión unánime, y que pese a la negativa de Hungría, se inicien las negociaciones de adhesión con Ucrania", afirmó el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, en una rueda de prensa.
La sombra de la corrupción
El canciller alemán, Friedrich Merz, habló este jueves con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que, según un comunicado del Gobierno germano, aseguró que habría plena transparencia y apoyo a los organismos independientes en la lucha contra la corrupción en el marco de las investigaciones contra antiguos miembros del Ejecutivo de Ucrania. Asimismo, según el comunicado, Zelenski dijo que habría medidas rápidas para recuperar la confianza del pueblo ucraniano, de los socios europeos e internacionales.
Ataques en Járkov
Al menos dos personas han muerto este jueves a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Járkov, según han denunciado las autoridades de Ucrania, en medio de la invasión del país, desatada en febrero de 2022. El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, ha indicado en un mensaje en su cuenta en Telegram que dos personas han muerto y dos han resultado heridas en "un ataque ruso cerca de la localidad de Boguslavka", antes de afirmar que también se han registrado ataques contra Borivska.
Avances de Rusia
Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves nuevos avances en su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, con la toma de otras dos localidades en las provincias de Járkov y Dnipropetrovsk, sin que Kiev se haya pronunciado sobre estas afirmaciones. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en su cuenta en Telegram que las "acciones decisivas" de las tropas rusas han permitido "liberar" la localidad de Sinelnikovo, en Járkov, antes de agregar que también han tomado el control de Danilovka, en Dnipropetrovsk.
El G7 trata Ucrania y Gaza pero evita hablar de los ataques a lanchas en el Caribe
Los ministros de Exteriores del G7 concluyeron este miércoles en Canadá su última reunión del año en la que renovaron su apoyo a Ucrania, respaldaron el plan de paz de EE.UU. para Gaza e impulsaron la cooperación en minerales críticos pero evitaron tratar los ataques de Washington a lanchas en el Caribe o las tensiones comerciales.
En un comunicado conjunto, los siete países reiteraron su llamamiento a un "alto el fuego inmediato" en Ucrania y acordaron aumentar "el costo económico para Rusia" además de explorar "medidas contra países y entidades" que están financiando a Moscú.
Además, ofrecieron un "fuerte apoyo" al plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza y expresaron su preocupación sobre las restricciones que Israel sigue imponiendo al flujo de la ayuda humanitaria.
