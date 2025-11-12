Estos son los correos divulgados por los demócratas que apuntan a más vínculos entre Trump y Epstein

Demócratas de la Cámara de Representantes han difundido este miércoles nuevos correos electrónicos en los que el pederasta Jeffrey Epstein sugiere que Donald Trump tenía conocimiento de su conducta delitctiva y que llegó a pasar "horas" en casa del financiero que acabó suicidándose en prisión con una de sus víctimas. Los correos electrónicos divulgados contradicen lo declarado una y mil veces por el actual presidente, negando cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de Epstein.

Los demócratas del Comité de Control de la Cámara Baja han estado intentando forzar una votación para obligar a la publicación de todos los archivos del caso Epstein, pero el 'speaker', Mike Johnson, ha aprovechado el cierre del gobierno para dilatar la votación.

Esta es la transcripción de tres correos electrónicos que han visto la luz este miércoles.

Primer mail

De: Gmax [gmax1@eIImax.com]

Enviado: 2/4/2011 7:09:39 PM

Para: jeevacation@gmail.com

Asunto: Re:

Importancia: Alta

He estado pensando en eso...

----- Mensaje original -----

De: Jeffrey Epstein <jeevacation@gmail.com>

Para: Gmax

Enviado: sáb. 2 de abr. de 2011, 14:25:45

Asunto: Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump... [nombre de VÍCTIMA tachada en negro] pasó horas en mi casa con él ,, él nunca ha sido mencionado. jefe de policía, etc. Estoy casi convencido.

Foto de la ficha policial de Jeffrey Epstein. / AP

Segundo Mail

De: Michael Wolff [dirección de correo tachada en negro]

Enviado: 16/12/2015 16:26:32

Para: Jeffrey E. [jeevacation@gmail.com]

Asunto: Atención

Importancia: Alta

Creo que deberías dejar que se hunda solo. Si dice que no ha estado en el avión ni en la casa, eso te da una valiosa moneda de cambio política y de relaciones públicas. Lo puedes colgar de una manera que genere un beneficio positivo a tu favor, o si de verdad parece que puede ganar (las elecciones presidenciales de 2016), podrías salvarle, generando una deuda. Por supuesto, es posible que, cuando se le pregunte, diga que Jeffrey es un buen tipo, que ha sido tratado injustamente y que es víctima de la corrección política, la cual será proscrita en un régimen de Trump.

El martes 15 de diciembre de 2015 a las 11:52 p. m., Jeffrey E. <jeevacation@gmail.com> escribió:

Si pudiéramos elaborar una respuesta para él, ¿cuál crees que debería ser?

El martes 15 de diciembre de 2015 a las 8:00 p. m., Michael Wolff escribió:

Escuché que la CNN planea preguntarle a Trump esta noche sobre su relación contigo, ya sea en vivo o en una rueda de prensa posterior.

Tercer mail

De: J [ieevacation@gmail.com]

Enviado: 31/1/2019 22:47:52

Para: Michael Wolff [dirección de correo tachada]

[nombre de VÍCTIMA tachada en negro] Mar-a-Lago [parte tachada en negro]. Trump dijo que me pidió que renunciara, nunca fui miembro. Por supuesto que sabía lo de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara.