En el departamento de Arequipa
Un accidente de autobús deja al menos 37 muertos en Perú
El vehículo cayó por un barranco tras chocar con una camioneta
Al menos 37 personas han muerto este miércoles tras caer un autobús por un barranco cerca de la localidad peruana de Ocoña, en el departamento de Arequipa (sur), después de colisionar con una camioneta, según han confirmado las autoridades del país sudamericano.
El gerente de Salud de Arequipa, Walther Oporto, ha indicado en declaraciones concedidas a la emisora RPP que "hasta el momento se han confirmado 36 fallecidos en el lugar (del accidente) y un fallecido en el centro de salud de Ocoña". "Es probable que ya sea la cifra definitiva", ha agregado.
Fuentes de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa han cifrado además en trece los heridos, sin que haya detalles sobre su estado. El autobús inició su ruta en la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, y se dirigía a la ciudad de Arequipa en el momento del siniestro.
Las primeras informaciones apuntan a que el vehículo, perteneciente a la empresa Llamosas, chocó con una camioneta pasada la medianoche y cayó por el barranco a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur. Las autoridades están investigando el suceso.
