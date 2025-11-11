Rumanía halla "posibles" restos de un dron tras otra noche de ataques de Rusia contra Ucrania

Las autoridades de Rumanía han anunciado este martes el hallazgo de "posibles" restos de un dron dentro de su territorio tras la última oleada de ataques por parte del Ejército de Rusia contra Ucrania, sin detalles sobre el tipo de aparato, un incidente que se ha saldado sin víctimas en el país, miembro de la OTAN.

El Ministerio de Defensa rumano ha indicado en un comunicado que durante la última noche Rusia ha lanzado ataques contra "puertos ucranianos en el Danubio", antes de afirmar que sus radares detectaron "grupos de drones en la zona adyacente al espacio aéreo nacional", lo que llevó a "la activación de los sistemas de defensa aérea".

"Las condiciones climatológicas en el sureste del país no permitieron el despegue de aviones de la Policía Aérea", ha manifestado, al tiempo de resaltar que "se registraron un gran número de explosiones en el lado ucraniano del Danubio, en la zona del puerto de Izmail".

Asimismo, ha recalcado que posteriormente recibió informaciones sobre el impacto de un aparato aéreo no tripulado en el área de Grindu, a unos cinco kilómetros de la frontera, a donde se desplazaron equipos militares para analizar el suceso. En el lugar hallaron "posibles fragmentos de drones", por lo que se ha procedido a asegurar la zona para realizar nuevas búsquedas.