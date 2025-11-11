Al menos 20 muertos en atentados suicidas en Pakistán y la India

Dos explosiones mortales en las capitales de India y Pakistán, ocurridas con menos de 24 horas de diferencia, dejaron al menos 20 muertos y varios heridos, aumentando la preocupación por una posible escalada de tensiones entre los vecinos con armamento nuclear. Mientras el Gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, seguía investigando la causa de la explosión ocurrida el lunes por la noche en Nueva Delhi —cuando un automóvil redujo la velocidad en un semáforo cerca del histórico Fuerte Rojo y explotó—, un atacante suicida se inmoló el martes por la tarde frente a un juzgado abarrotado en Islamabad, tras negársele la entrada al recinto.

El ataque de Pakistán, cuya autoría ningún grupo se atribuyó de inmediato, se produce en un contexto de crecientes tensiones regionales con los países vecinos, Afganistán e India. Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, donde se ubican varias oficinas gubernamentales. "Fue una explosión enorme", informó Mohammed Shahzad Butt, un abogado. "Todo el mundo empezó a correr hacia el edificio presa del pánico. Vi al menos cinco cadáveres frente a la entrada", añadió.

Acusaciones

En un comunicado, la Oficina del Primer Ministro en Islamabad acusó a India de respaldar ataques terroristas en Pakistán desde territorio afgano y describió el incidente del martes como uno de los "peores ejemplos de terrorismo de Estado indio en la región". El comunicado no ofreció pruebas que vincularan la explosión con Nueva Delhi y se suma a una serie de acusaciones similares por parte de Islamabad. El grupo Jamaat-ul-Ahrar, una facción disidente de los talibanes paquistaníes, se atribuyó la responsabilidad del ataque, según informó Associated Press. El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, no hizo comentarios de inmediato.

Narrativas

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la India calificó las acusaciones pakistanís de "infundadas y sin fundamento" y a la dirigencia del país de "evidentemente delirante" en un comunicado publicado en X. "Es una táctica predecible de Pakistán inventar narrativas falsas contra la India para desviar la atención de su propia población de la subversión constitucional y la toma del poder, instigadas por los militares, que se están desarrollando en el país", escribió Randhir Jaiswal. Más temprano ese día, Modi se había comprometido a castigar a los "conspiradores" detrás del atentado de Delhi, pero evitó nombrar a cualquier sospechoso o calificar la explosión como un ataque terrorista.

Tensión profunda

Las sospechas entre ambos países son profundas tras un enfrentamiento militar de cuatro días a principios de este año, en el que ambos se atacaron mutuamente con misiles, drones, artillería y otras armas. El conflicto de mayo, el más sangriento entre ambos países vecinos desde la guerra abierta de 1971, se desencadenó por un ataque contra turistas indios en la disputada región de Cachemira, del que Nueva Delhi culpó a terroristas patrocinados por Pakistán.

Riesgo creciente

Los sucesos de esta semana aumentan el riesgo de otro enfrentamiento entre las dos naciones, afirmó Subir Sinha, director del Instituto SOAS para el Sur de Asia en Londres. "A pesar del éxito relativo de la anterior campaña contra Pakistán", señaló, existe un gran deseo en la India de que se produzca otro conflicto. "Para una gran parte de la población, aquella campaña fue un rotundo éxito". El principal índice bursátil de Pakistán extendió su caída anterior y cerró con un descenso del 2,4%, el más bajo en aproximadamente un mes.

El atentado de la India

Un residente de Cachemira había comprado el automóvil y se encontraba dentro cuando este se incendió en Nueva Delhi el lunes, según funcionarios indios con conocimiento del asunto, quienes indicaron que se está investigando la posibilidad de que el sospechoso sea un atacante suicida. El gobierno indio ha solicitado a su agencia encargada de las investigaciones antiterroristas que investigue el incidente, según fuentes que pidieron permanecer en el anonimato dado que los detalles aún no son públicos. Un correo electrónico enviado al Ministerio del Interior de la India no obtuvo respuesta inmediata. En un comunicado emitido el martes, Islamabad afirmó haber ordenado también una investigación sobre el incidente y prometió llevar a los responsables ante la justicia.