Seísmo
Nueva alerta de tsunami en Japón tras un terremoto de magnitud 6,2
Se prevén cambios en las mareas de apenas 20 centímetros en la costa
EFE
Un terremoto de magnitud 6,2 golpeó este lunes la misma zona frente a las costas del noreste japonés que se vio afectada en la víspera por un fuerte seísmo, desatando una alerta leve de tsunami.
El temblor tuvo lugar a las 16:23 hora local (7:23 GMT) a 10 kilómetros de profundidad en aguas frente a la prefectura de Iwate, según datos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).
Las autoridades meteorológicas activaron una alerta leve de tsunami ante la previsión de cambios en las mareas de hasta 20 centímetros en las costas de dicha provincia.
El terremoto alcanzó el nivel 3 de la escala sísmica de siete niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, en varias regiones de Iwate y las vecinas prefecturas de Aomori, Akita, Miyagi y Yamagata.
No se informó de heridos ni daños mayores por el temblor.
El seísmo tiene lugar un día después de que un fuerte terremoto de magnitud revisada a 6,9 afectara a la misma zona, desatando otra alerta de tsunami mayor, que se saldó sin mayores incidentes.
Japón se asienta sobre el llamado Anillo de fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.
