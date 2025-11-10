Al menos ocho muertos tras la explosión de un coche en Nueva Delhi

La explosión de un automóvil Hyundai i20 estacionado cerca de la estación de metro Red Fort de Nueva Delhi (India) este lunes por la noche dejó al menos ocho personas muertas y varios vehículos calcinados. La explosión provocó un incendio que se propagó rápidamente a los automóviles cercanos. El incidente ocurrió cerca de la puerta número 1 de la estación, según informó el Departamento de Bomberos de Delhi a la agencia de noticias ANI. "Ocho de ellos murieron antes de llegar al hospital", declaró el superintendente médico del Hospital Lok Nayak Jai Prakash Narayan (LNJP) a la agencia de noticias ANI.

Según 'Times of Israel', "seis coches, dos mototaxis eléctricos y un mototaxi quedaron calcinados en el incendio", declaró un funcionario del departamento de bomberos a la agencia PTI. Tras la explosión, se declaró alerta máxima en la capital. Los heridos, numerosos, fueron trasladados de urgencia al hospital LNJP, según informaron fuentes a ANI. Un total de siete camiones de bomberos llegaron al lugar. Un equipo de la Unidad Especial de la Policía de Delhi también se presentó en el sitio. Aún se desconocen las causas de la explosión.

"Alrededor de las 18:52, un vehículo que circulaba lentamente se detuvo en un semáforo en rojo. Se produjo una explosión en el vehículo y, debido a ella, los vehículos cercanos también resultaron dañados. Todas las agencias, el Laboratorio Forense, la NIA, están presentes... Hay personas fallecidas y otras heridas en el incidente. La situación se está monitoreando. El ministro del Interior también nos ha llamado y le estamos informando periódicamente", declaró el comisionado de la Policía de Delhi, Satish Golcha, a ANI.

"Vi las llamas desde mi casa y luego bajé a ver qué había pasado. Hubo una fuerte explosión. Vivo cerca", declaró el residente local Rajdhar Pandey a la agencia de noticias ANI. "Jamás en mi vida había oído una explosión tan fuerte. Me caí tres veces por la explosión. Sentí como si fuéramos a morir...", dijo un comerciante local. Otro testigo comentó: "Cuando nos acercamos, vimos restos humanos esparcidos por la carretera. Nadie podía entender qué había pasado. Varios coches resultaron dañados". Añadió: "Cuando vimos una mano en la carretera, nos quedamos completamente impactados. No puedo describirlo con palabras".

El Estado de Uttar Pradesh se encuentra en alerta roja tras la explosión cerca de la estación de metro Red Fort. El subdirector general de Orden Público, Amitabh Yash, declaró que el director general de la policía ha dado instrucciones a todos los altos funcionarios del estado para reforzar la seguridad en lugares religiosos sensibles, distritos sensibles y zonas fronterizas. La policía de todos los distritos de Uttar Pradesh se encuentra en alerta. Se ha emitido una orden desde Lucknow para aumentar los patrullajes y controles en zonas sensibles, informó Amitabh Yash a ANI.El ministro principal de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, ordenó al director general de la policía estatal que mantuviera a la policía en alerta máxima, ejerciera una vigilancia completa y mantuviera una vigilancia especial en las fronteras del estado. Indicó que se deben reforzar las medidas de seguridad en zonas sensibles y concurridas, y que se debe vigilar atentamente cualquier actividad sospechosa.

En Bihar, los equipos policiales han intensificado la vigilancia y se han reforzado los controles en puntos de tránsito clave. Chandigarh también ha reforzado la seguridad, y se ha instruido a la policía para que mantenga una estrecha vigilancia en zonas concurridas y sensibles. En Kerala, el jefe de policía, Ravada Azad Chandrasekhar, ha ordenado a los oficiales que refuercen la vigilancia en todo el estado. Haryana también ha emitido una alerta, con instrucciones enviadas a todos los magistrados de distrito para que revisen las medidas de seguridad y garanticen la preparación.