Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos tres muertos y seis heridos por los nuevos ataques rusos sobre la provincia de Donetsk
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Mueren tres personas por ataque rusos sobre la provincia ucraniana de Donetsk
Al menos tres personas han muerto y otras seis han resultado heridas como consecuencia de nuevos ataques rusos sobre la provincia gran parte ocupada de Donetsk, según ha contado su gobernador, Vadim Filashkin. El informe detalla que en las últimas horas, se ha registrado la muerte de dos personas en Kostantínovka, considerada una de las últimas barreras ucranianas en esta región en gran medida ya ocupada por las fuerzas y autoridades rusas. El otro fallecido se ha registrado en la ciudad de Oleksandrivka. Por otro lado, Filashkin ha informado de que han muerto ya 3.370 y otras 8.438 han resultado desde que Rusia dio inicio a la ofensiva rusa sobre Donetsk hace ahora más de dos años y medio. Cifras, no obstante, que no recogen lo ocurrido Mariúpol y Volnovaja.
Rusia denuncia un ataque contra la principal central térmica de la ciudad de Vorónezh
Las autoridades locales rusas han denunciado un ataque con drones durante la pasada noche contra la central térmica del mayor proveedor de calefacción de la ciudad de Vorónezh, uno de los centros neurálgicos de la Rusia europea, a unos 250 kilómetros de la frontera con Ucrania. El ataque ha provocado un incendio en las instalaciones, si bien ha sido extinguido "rápidamente", así como cortes de luz y calefacción, extremo confirmado por el gobernador de la región, Alexander Gusev, quien han informado a su vez de que varios drones fueron interceptados por los sistemas de defensa rusos.
Rusia asegura haber derribado 44 drones ucranianos sobre dos de sus regiones
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 44 drones ucranianos de ala fija sobre dos regiones del país, según informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. "Durante la pasada noche, desde las 23:00 del 8 de noviembre hasta las 07:00 hora de Moscú del 9 de noviembre, los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 44 aparatos no tripulados ucranianos de ala fija", se afirma en el parte castrense. El mando militar ruso precisó que 43 drones fueron abatidos en la región de Briansk y el restante, sobre la de Rostov, ambas entidades fronterizas con Ucrania. El principal objetivo de los ataques ucranianos con drones contra el territorio de Rusia son sus infraestructuras energéticas.
Si bien la zona cercana a Pokrovsk, que incluye la ciudad satélite de Mirnograd, representa aproximadamente solo el 5 % de toda la línea del frente, la mayor parte de los esfuerzos de Rusia se han centrado en ella.
Eso demuestra la desmesurada importancia de esta ciudad relativamente pequeña para Moscú, argumentó Oleksandr Kovalenko el sábado en nombre del Grupo de Resistencia Informativa.
“Su captura, tras un año de intentos fallidos, se ha convertido en una cuestión de reputación para Rusia”, subrayó, señalando que el ejército invasor ha concentrado a 150.000 soldados para capturarla antes de finales de 2025.
Ucrania y Rusia luchan en Pokrovsk
La conquista de la ciudad ucraniana de Pokrovsk acercaría a Rusia a su objetivo de controlar toda la región oriental de Donetsk, pero Ucrania rehúsa retirar a sus tropas de allí tanto por razones militares como para no proyectar ante Estados Unidos una imagen de debilidad.
A pesar de la superioridad numérica de Rusia, las fuerzas ucranianas mantienen el control del norte de la ciudad y contraatacan contra los distritos del sur que están cayendo cada vez más bajo control ruso, según los últimos informes de analistas militares ucranianos.
Rusia incapacita todas las centrales térmicas de la operadora Centrenergo
La operadora estatal ucraniana Centrenergo ha confirmado este sábado que sus tres centrales térmicas en el país han dejado de operar a raíz del ataque lanzado por Rusia esta pasada noche.
Centrenergo opera tres centrales, la de Vuglehirska (en la región de Donetsk), Trypilska (en la región de Kiev) y Zmiivska (en la región de Járkov). La central de Vuglehirska, según medios ucranianos, fue conquistada por Rusia en julio de 2022, a los pocos meses de invadir Ucrania.
Las otras dos han sido atacadas en varias ocasiones desde entonces. La de Zmiivska, de hecho, llegó a quedar destruida la pasada primavera.
Ucrania y la oposición castrista señalan a la embajada rusa por el reclutamiento de cubanos para la guerra
No hay dudas entre la oposición cubana, ni entre las autoridades de Ucrania, el país atacado por Rusia en 2022 que mantiene en sus cárceles a decenas de mercenarios cubanos reclutados por Moscú. Semejante "tráfico humano", tal y como lo definen, no podría hacerse jamás sin que las autoridades de La Habana no hicieran la "vista gorda", y evidentemente sin la colaboración, directa o indirecta, de la gigantesca embajada del Kremlin, apodada 'la Torre de Control' por los lugareños por su peculiar forma, que emerge entre los edificios en el litoral occidental de la urbe. Las autoridades de Kiev, por su parte, acaban de anunciar el cierre de su legación en la isla caribeña debido al apoyo del Gobierno de Miguel Díaz-Canel a Rusia, pero en especial por ignorar el "reclutamiento masivo de mercenarios cubanos" para guerrear en su territorio nacional en el bando del "enemigo". (Seguir leyendo)
Zelenski pide a los europeos aumentar la presión sobre Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este sábado a los europeos aumentar la presión sobre Rusia e hizo un balance sobre nuevos ataques rusos en el curso del día con más de 450 drones y 45 misiles. "Rusia lanzó más de 450 drones de ataque y 45 misiles de diversos tipos contra Ucrania. Y los objetivos de los terroristas siguen siendo los mismos: la vida civil, los edificios residenciales, nuestro sector energético y la infraestructura", dijo Zelenski en su cuenta de Facebook. "Se necesitan sanciones para privar a Rusia de los medios para continuar la guerra que inició y que sigue prolongando.
Rusia se hace con el control de otra localidad en el este de Ucrania
El Gobierno de Rusia ha anunciado este sábado nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania con la toma de la localidad de Volchie, situada en la provincia de Dnipropetrovsk. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que las unidades del grupo Este de las Fuerzas Armadas de Rusia "han avanzado en profundidad frente al enemigo" y han logrado "completar la liberación de la localidad de Volchie".
Al menos seis muertos por ataques rusos contra varias regiones ucranianas
Las fuerzas invasoras rusas han lanzado ataques contra diversas regiones ucranianas en las últimas horas dejando al menos seis personas muertas, varios heridos y daños materiales en edificios, vehículos e infraestructuras críticas. En las últimas 24 horas, las fuerzas de ocupación lanzaron 826 ataques contra 21 asentamientos en la región de Zaporiya en los que tres personas murieron y otras seis resultaron heridas. Según informó el jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Ivan Fedorov, las fuerzas rusas realizaron 15 ataques aéreos en Zaliznichne, Rivnopillia, Yablukove, Chervone, Novoandriivka y Preobrazhenka. Un total de 560 drones de distintos tipos atacaron distintos municipios y también hubo seis ataques con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) contra Orikhiv, Novomikolaivka, Novouspenivka y Novodanylivka y hubo en otros lugares 245 ataques de artillería.
