Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Ingresada por una posible sobredosis de medicamentos la exfiscal militar israelí acusada de filtrar los abusos a un preso palestino Yifat Tomer-Yerushalmi, la exfiscal militar israelí imputada por filtrar la grabación de los abusos sexuales cometidos por soldados israelíes contra un preso palestino, ha sido evacuada a un hospital después de que los servicios de emergencias fueran alertados de una sobredosis con medicamentos. Tomer-Yerushalmi ha sido trasladada al Hospital Ichilov, en Tel Aviv, según ha informado el portal de noticias israelí Ynet. Los servicios de emergencia indicaron que estaba consciente al ser evacuada y los médicos informaron de que su vida no corre peligro. Las autoridades investigan ya si se trató de un intento de suicidio.

Hamás dice que entregará hoy el cuerpo del rehén Hadar Goldin, retenido en Gaza desde 2014 Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, entregarán este domingo a las 14.00 hora local (12.00 GMT) el cuerpo del soldado israelí Hadar Goldin, que retiene desde 2014 y es el único cautivo restante en la Franja que no fue capturado el 7 de octubre de 2023. En un comunicado enviado a través de sus canales, Al Qasam indica que el cuerpo fue encontrado este sábado en un túnel en el campamento Yebna en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

Muere un palestino por disparos del Ejército israelí en Cisjordania Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado a última hora de este sábado de la muerte de un ciudadano palestino, al que han descrito como presunto terrorista, en el marco de una operación realizada en Cisjordania. "Durante una operación ofensiva realizada hace poco tiempo por una patrulla de paracaidistas de la Brigada Menashe, se identificó a un terrorista que intentó atentar contra la fuerza durante la operación en la zona", han explicado las FDI en una breve publicación en su cuenta en X en la que han asegurado que sus fueras "abrieron fuego contra él y lo abatieron" sin que ninguno de sus efectivos sufriera daños.

Hamás encuentra en Rafah el cuerpo del rehén Hadar Goldin Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, recuperaron este sábado en Rafah (sur de Gaza) el cuerpo de Hadar Goldin, soldado israelí cuyo cadáver retiene desde 2014 y el único cautivo restante en la Franja que no fue capturado en el 7 de octubre de 2023, anunció un alto cargo de la organización a la cadena catarí Al Jazeera. Este alto cargo dijo también a Al Jazeera haber hallado seis cadáveres más en el lugar en que encontró a Goldin, aunque no identificó ninguno como perteneciente a otros rehenes.

Israel retiene a civiles palestinos sin cargos en una prisión subterránea donde no ven la luz del día Privados de la luz del día durante meses, sin noticias del exterior y con apenas comida para sobrevivir. Estas son las condiciones a las que se enfrentan los prisioneros palestinos recluidos en Rakefet, una cárcel subterránea situada dentro del complejo de máxima seguridad de Ramla, al sureste de Tel Aviv, según ha revelado una investigación del diario británico The Guardian.

La ONU constata un récord de casi 270 ataques de colonos israelíes en Cisjordania durante octubre de 2025 La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha constatado 264 ataques de colonos israelíes en Cisjordania durante el pasado mes de octubre, en lo que se trata de un récord mensual desde el comienzo, en 2006, de los registros históricos de este departamento de la ONU. El portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, ha advertido de un "acusado aumento de la violencia colonial contra los palestinos, tanto en frecuencia como en gravedad", en particular desde el comienzo a finales de agosto de la temporada de recogida de aceitunas en Cisjordania, uno de los pilares de la deteriorada economía palestina.

Israel asegura haber matado a dos milicianos de Hizbulá en un bombardeo en Líbano El Ejército israelí aseguró haber matado este sábado a dos miembros de las Brigadas de Resistencia Libanesa, grupo armado afiliado a Hizbulá, en un bombardeo en la localidad de Shebaa, al sur de Líbano y a menos de dos kilómetros de la frontera con Israel. "El ejército atacó el área de Shebaa, en el sur de Líbano, eliminando a dos terroristas de la organización terrorista Brigadas de Resistencia Libanesa, que opera bajo la dirección de la organización terrorista Hizbulá", recoge el comunicado castrense.

Los muertos en Gaza por la ofensiva israelí superan los 69.000, según Hamás El total de muertos a causa de la ofensiva israelí en Gaza superó este sábado los 69.000, tras la última actualización del Ministerio de Sanidad del enclave, que añadió a casi 300 personas cuya defunción aún no había registrado. "Se han añadido 284 muertos a la estadística acumulativa de fallecidos, cuya información fue completada y aprobada por el Comité Gubernamental para la acreditación de muertos entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre de 2025", informó un comunicado, que cifra el total en 69.169.

Israel devuelve 15 cuerpos de palestinos en su poder a Gaza a cambio del rehén Lior Rudaef El Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza) recibió este sábado los cadáveres de 15 palestinos que permanecían en manos de Israel, después de que la Yihad Islámica Palestina devolviera el viernes el cadáver del rehén Lior Rudaef, identificado esta mañana, según informó el Ministerio de Sanidad de la Franja en un comunicado. "El Ministerio de Salud anuncia la recepción de 15 cadáveres de mártires que han sido liberados hoy por la ocupación israelí y entregados por la Cruz Roja, lo que eleva el número total de cadáveres de mártires recibidos a 300", recoge el comunicado.