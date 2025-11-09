Dimite el director general de la BBC tras la polémica por editar un discurso de Trump

Tim Davie, el director general de la BBC, ha presentado su dimisión este domingo después de la filtración de una documento interno de la cadena británica filtrado por The Telegraph en el que se sugería que se había editado un discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, para dar la impresión de que había alentado explícitamente los disturbios que llevaron al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. La directora ejecutiva de Noticias, Deborah Turness, también ha informado de su salida inminente de la cadena británica.

"En general, la BBC está cumpliendo bien su labor, pero se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la responsabilidad última", expresaba Davie en la carta en la que informaba de su dimisión. "En estos tiempos cada vez más polarizados, la BBC tiene un valor único y representa lo mejor de nosotros. (...) Aunque no es la única razón, el debate actual en torno a BBC News ha contribuido, comprensiblemente, a mi decisión", añade el ya exdirector general de la BBC.

La salida de Davie, tras cinco años al frente de la corporación, se suma a otras polémicas recientes y acusaciones de sesgo sistemático en la BBC, entre ellas las críticas por su cobertura del festival de Glastonbury, donde varios artistas lanzaron proclamas contra Israel y su ejército. También por la emisión de un documental sobre Gaza narrado por el hijo de un oficial de Hamás y por imparcialidad relacionada con el la cobertura de las personas trans.

El discurso editado

La última de las polémicas que han sacudido internamente a la BBC ha sido la publicación de un documento interno en el medio The Telegraph por parte de Michael Prescott, exasesor externo independiente del comité de estándares editoriales de la cadena, quien dejó el cargo en junio.

Prescott hizo saltar las alarmas por el documental 'Trump: A Second Chance?', emitido el año pasado en el programa Panorama. En él, Trump aparecía diciendo: "Vamos a bajar caminando al Capitolio; yo estaré ahí con vosotros y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas y, si no lucháis con todas vuestras fuerzas, ya no tendréis país".

Aunque parecía una frase continua pronunciada por el presidente estadounidense, el documental combinó tres fragmentos distintos de su discurso. A raíz de estas acusaciones, el Comité de Cultura, Medios y Deporte del Reino Unido otorgó de plazo hasta este lunes para que el presidente de la BBC, Samir Shah, ofreciera una respuesta sobre el asunto.

Acusaciones de sesgo

Además de las críticas que enfrenta la cadena británica por el documental sobre Trump, otras acusaciones se centran en la cobertura del conflicto en Gaza y la imparcialidad en torno al colectivo trans.

El organismo regulador británico de medios, Ofcom, determinó en una investigación sobre el documental 'Gaza: How to Survive a Warzone' (Gaza: Cómo sobrevivir en una zona de guerra) que la BBC había cometido una “violación grave” de las normas de radiodifusión al no revelar que el narrador era hijo de un funcionario de Hamás. Ofcom concluyó que el programa era “materialmente engañoso” e impuso, por primera vez desde 2009, una sanción a la cadena.

Michael Prescott también señaló problemas de imparcialidad en la cobertura de cuestiones trans. En concreto, criticó la modificación de un guion en antena por parte de la presentadora Martine Croxall, quien añadió y enfatizó la palabra “mujeres” tras leer “personas embarazadas”, como aparecía en el guion, durante una emisión en directo en BBC News. Tras ello, se presentaron más de 20 quejas sobre imparcialidad, relacionadas con la impresión de que Croxall “indicaba un punto de vista particular en las controversias que actualmente rodean la identidad trans”, según concluyó la Unidad Ejecutiva de Quejas de la BBC.