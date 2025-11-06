Nancy Pelosi, figura clave del Partido Demócrata, anuncia que se retira de la política

La expresidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos Nancy Pelosi, una de las figuras clave del partido Demócrata, anunció este jueves que después de 40 años en la política no buscará la reelección al finalizar su mandato congresional en enero de 2027.

"Siempre digo a mis colegas en la Cámara, sin importar el título que me hayan otorgado —presidenta, líder, coordinadora de la bancada—, que no ha habido mayor honor para mí que estar en el pleno de la Cámara y decir: ‘Hablo en nombre del pueblo de San Francisco'", dijo Pelosi, de 85 años, en un emotivo vídeo publicado en redes.