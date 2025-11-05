"...And so it begins": el críptico mensaje de Trump tras el revés electoral para los republicanos en las urnas

Donald Trump es un hombre supersticioso, según explican los periodistas políticos que le siguen de cerca. Por lo que, más allá del revés electoral sufrido por los republicanos en las elecciones a la alcaldía de Nueva York y en los estados de Virginia, Nueva Jersey y California, quizás tampoco ha encajado demasiado bien la coincidencia de estos resultados adversos con el primer aniversario de su victoria en las presidenciales de 2024 frente a Kamala Harris.

El presidente de EEUU ha reaccionado en un primer momento a los resultados de los comicios de este martes con un mensaje quitando el mérito al ganador en Nueva York, el socialista Zohran Mamdani, así como al resto de demócratas que han batido en las urnas a republicanos. ""LA AUSENCIA DE TRUMP EN LAS PAPELESTAS Y EL CIERRE DEL GOBIERNO FUERON LAS DOS RAZONES POR LAS QUE LOS REPUBLICANOS PERDIERON LAS ELECCIONES ESTA NOCHE", según las encuestas", escribió Trump en su red social, haciendo un uso extensivo de las mayúsculas, como es habitual en él.

Poco después, Trump ha reiterado en Truth Social su apuesta por "aprobar la reforma electoral", "la identificación de los votantes" y su rechazo al "voto por correo", al tiempo que ha abogado por "salvar" al Tribunal Supremo del 'packing', en referencia al aumento de los magistrados del alto tribunal para modificar su equilibrio ideológico. "¡Poned fin al filibusterismo!", ha añadido.

Sin embargo, más tarde ha colgado otro mensaje mucho más críptico y que algunos han relacionado con la obra de J. R. R. Tolkien 'El señor de los anillos'. "...AND SO IT BEGINS!", que traducido sería "y así empieza".

En 'El señor de los anillos: las dos torres', el rey Théoden pronuncia esta frase durante la batalla del Abismo de Helm, en el momento en que las fuerzas de Saruman se disponen a asaltar la fortaleza.

Durante la campaña, Trump se cebó especialmente con Mamdani, a quien calificó erróneamente de "comunista" y de "odiador de judíos" y amenazó con retirar los fondos federales que recibe la ciudad de Nueva York si él ganaba las elecciones.