Muere el obrero rumano rescatado tras el derrumbe parcial de una torre medieval en Roma

Hasta el final intentaron evitar el desenlace más trágico, pero fue en vano. Octay Stroici, el obrero rumano que permaneció 11 horas atrapado bajo los escombros tras el repentino derrumbe, el lunes, de una torre medieval en Roma, ha fallecido esta madrugada, según ha informado el hospital Umberto I de la capital italiana.

El hombre, de 66 años y residente desde hace años en Italia, murió poco después de ser ingresado en el centro sanitario, tras haber recibido masajes cardíacos ya durante su traslado en ambulancia desde el lugar del siniestro. Nacido en Suceava (Rumanía), casado y con una hija, Stroici se había mantenido consciente y en comunicación con los equipos de rescate durante varias horas.

"El equipo médico continuó las maniobras de reanimación durante aproximadamente una hora. A pesar de ello, no se logró la recuperación de la actividad cardíaca espontánea", ha explicado el hospital Umberto I en un comunicado. "El fallecimiento fue declarado a las 00.20 horas", han añadido.

Una zona muy transitada

Además de Stroici, otros tres operarios resultaron heridos en el colapso —uno de ellos de gravedad, aunque fuera de peligro—, en un accidente provocado por el derrumbe de un segmento interior de la Torre dei Conti. Esta es una edificación de principios del siglo XIII que estaba siendo reestructurada, ubicada en una zona muy transitada del parque arqueológico del Foro Imperial, a poca distancia del Coliseo.

La tragedia ha conmocionado a la sociedad italiana y ha generado numerosas reacciones en el ámbito político. "En mi nombre y en el del Gobierno, expreso un profundo dolor y pesar por la trágica desaparición de Octay Stroici, el obrero que perdió la vida en el derrumbe de la Torre dei Conti", ha declarado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

En la misma línea, el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, ha expresado su "conmovido" pésame a la familia y a los compañeros de Stroici. "De trabajo no se puede y no se debe morir", ha afirmado también Francesco Rocca, presidente de la región del Lacio, cuya capital es Roma.

Tres muertes al día

El accidente, sobre el que investiga la Fiscalía de Roma, ha reabierto el debate sobre la alarmante cifra de trabajadores que cada día pierden la vida en Italia mientras desempeñan su labor. Se trata de un fenómeno que preocupa cada vez más, ya que las muertes laborales han aumentado con respecto a 2024, siendo las regiones más afectadas, las norteñas Lombardía y Véneto, y la sureña Campania, y los sectores más afectados, la construcción y la agricultura, donde además se concentra una alta presencia de trabajadores inmigrantes.

Las cifras son elocuentes. Solo el lunes, cinco personas fallecieron en accidentes laborales, por un total de 777 muertes hasta el 30 de septiembre —casi tres al día—, según datos del Instituto Nacional de Seguros contra Accidentes de Trabajo (INAIL), actualizados hasta esa fecha. "Estas nuevas muertes engrosan unas estadísticas ya de por sí insostenibles", ha considerado el canal de la televisión pública RAI.

Aunque el Gobierno de Meloni ha destinado recientemente casi 900 millones de euros a la prevención de estos siniestros, los sindicatos consideran que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes. Por ello también el expresidente de la Cámara de los Diputados y actual candidato a las regionales en Campania, Roberto Fico, ha propuesto recientemente la creación de un organismo específico encargado de supervisar la seguridad en los lugares de trabajo.