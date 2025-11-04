Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel libera a cinco palestinos detenidos en Gaza durante su ofensiva militar contra la Franja

Las autoridades de Israel liberaron y enviaron a la Franja de Gaza a última hora del lunes a cinco palestinos encarcelados hace cerca de un año tras ser detenidos en el marco de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave costero tras los ataques del 7 de octubre de 2023. La Oficina de Información sobre Prisioneros, gestionada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que los palestinos han sido trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al Hospital Mártires de Al Aqsa, situado en la ciudad de Deir al Balá (centro), sin que el organismo se haya pronunciado al respecto. Asimismo, ha detallado que los liberados son Omar Ziad Muhanad Rayab, de 40 años; Mahmud Ibrahim Misbá al Sheij, de 40 años; Muhamad Yasín Ahmed Ashur, de 58 años; Mahmud Kanaan Shehadé al Kas, de 22 años; y Jaled Abdelaziz Abdulá Siam, de 30 años. Todos ellos fueron detenidos por las tropas israelíes durante la ofensiva y trasladados a cárceles del país. La oficina ha especificado que Rayab ha estado detenido once meses, al igual que Al Kas, mientras que Al Sheij estuvo encarcelado un año y medio. Por su parte, Ashur estuvo un año entre rejas, mientras que Siam estuvo detenido un año y siete meses. Todos ellos se encuentran en "buen estado de salud", según el comunicado.