Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Katz cesa a la fiscal militar de Israel por la filtración de un vídeo de una violación a un preso palestino

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha informado este viernes de que ha decidido cesar a la jefa de la Fiscalía militar del país, Yifat Tomer Yerushalmi, por su supuesta implicación en la filtración de un vídeo en el que se mostraba a varios soldados violando a un preso palestino en una cárcel del país.

El caso, que ha hecho saltar las alarmas y ha provocado críticas por parte de la cúpula militar ante lo que consideran un documento que hace peligrar a las Fuerzas Armadas, ha llevado a Katz a anunciar que la fiscal "no volverá a ocupar su cargo". En este sentido, ha asegurado que garantizará que se hace justicia contra "cualquiera que tome medidas contra los soldados del Ejército de Israel".

"Dada la gravedad de las sospechas (sobre la filtración) y lo delicado del cargo que ocupa para hacer cumplir la ley, no hay motivos para que regrese al cargo", ha aseverado el ministro en un comunicado en el que ha indicado que pronto se le requerirá "dejar su puesto".