Unión Europea - China
China pausa el refuerzo de sus controles de las exportaciones de tierras raras a la UE
Bruselas celebra una decisión "apropiada y responsable" y aprovechará el próximo año para "reducir divergencias" con Pekín
EP
China ha confirmado este sábado que la anunciada suspensión durante doce meses de sus refuerzos a los controles de exportaciones de tierras también se aplicará a la Unión Europea, tras la videoconferencia de alto nivel mantenida este pasado viernes entre el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, y el ministro de Comercio chino, Wang Wentao.
En el anuncio oficial de la aplicacion de la suspensión, publicado ya este sábado, Sefcovic celebra las "constructivas negociaciones" que han desembocado en esta demora sobre una intensificación de los controles que amenazaba desde octubre con desembocar una verdadera crisis comercial entre Pekín y Bruselas; unas medidas derivadas del conflicto arancelario entre China y EEUU, que el propio Sefcovic calificó en su momento como "injustificadas y dañinas".
"Ambas partes han reafirmado su compromiso de continuar el diálogo para mejorar la aplicación de las políticas de control de exportaciones", ha añadido Sefcovic en su anuncio, publicado en su cuenta de la red social X.
El portavoz de Comercio de la UE, Olof Gill, ha celebrado posteriormente esta suspensión como una "medida apropiada y responsable para garantizar la estabilidad de los flujos comerciales mundiales en un ámbito de vital importancia" y ha asegurado que China y la UE aprovecharán este próximo año para "reducir las divergencias" existentes en este ámbito.
Para empezar, Wong y Sefcovic han debatido opciones para "mantener la estabilidad de la cadena de suministro en relación con las tierras raras", antes de declarar su compromiso mutuo de cara a la "facilitación de licencias, incluidas las licencias generales" de exportación.
"Ambas partes coincidieron en la utilidad del diálogo y reconocieron la importancia de mantener una buena comunicación en torno a los controles a la exportación", ha concluido el portavoz.
