Confirmado por la policía
Detenidos cinco nuevos sospechosos del robo de joyas en el Museo del Louvre
Redacción
Barcelona
Cinco nuevos sospechosos han sido detenidos en la investigación por el robo de las joyas del Louvre, informó este jueves la fiscal de París, Laure Beccuau, en una entrevista a la radio RTL.
Los cinco fueron arrestados simultáneamente en distintos puntos de la región parisina alrededor de las 21.00 horas del miércoles 29 de octubre, precisó la fiscal.
La noche del miércoles, otros dos sospechosos detenidos por el robo ocurrido el 19 de octubre fueron inculpados y encarcelados. Ambos "reconocieron parcialmente los hechos", dijo Laure Beccuau.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ana Mena sorprende al confesar la edad a la que perdió la virginidad y el motivo por el que lo cuenta: "Me llegué a sentir presionada"
- Santa Eulària quiere contratar a 22 nuevos trabajadores en 2026
- Qué fue de América Jova, madre de la cantante Alaska y una mujer apasionada de la vida
- A la venta una casa en la Cala Sant Vicent por 270.000 euros
- Ibiza celebra Halloween y Tots Sants con música y actividades en el Mercat Nou y las zonas comerciales
- Ibiza Pádel Indoor firma una gesta histórica en el Campeonato de Baleares
- Oportunidad única en Ibiza: piso de 112 m², luminoso y con garaje en una ubicación inmejorable
- Montoya, al lado de Anita Williams tras revelar que le han detectado dos tumores: "Estamos en las buenas y en las malas"