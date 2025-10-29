Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Ascienden a más de 68.600 los muertos por la ofensiva de Israel

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este miércoles a más de 68.600 los muertos y 170.600 los heridos a causa de la ofensiva de Israel contra el enclave, incluidos más de cien muertos por las doce horas de bombardeos entre el martes y el miércoles, tras lo que el Ejército israelí ha afirmado que el alto el fuego vuelve a estar en pie.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que desde el inicio de la ofensiva israelí contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades de Israel--, se han confirmado 68.643 muertos y 170.655 heridos.