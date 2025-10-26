Gira por Asia
Trump se marca un baile ante los artistas nativos al aterrizar en Malasia
Al bajar del Air Force One, el presidente de EEUU mostró su famosa coreografía de flexión de brazo y twist de cadera ante la la delegación que le daba la bienvenida
Laura Estirado
Donald Trump ha aterrizado en Kuala Lumpur eufórico y, a pesar de haber volado durante 23 horas desde Washington a Malasia, no ha dudado en marcarse su típico bailecito de brazo flexionado-extendido acompañado de twist de cadera, al pisar la alfombra roja que le ha extendido a su llegada el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim.
Tras bajar del Air Force One, el presidente de EEUU no ha dudado este domingo en ponerse a bailar ante una compañía de artistas nativos a su llegada a la capital de Malasia para la primera etapa de una gira asiática que también le llevará a Japón y Corea del Sur.
Varios bailarines vestidos con coloridos trajes representando a las principales etnias del país, incluidos los indígenas de Borneo y grupos de malayos, chinos e indios, han recibido al mandatario americano con danzas autóctonas.
Al ver a Trump tan animado, también le ha seguido el compás el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim.
Gira asiática
Trump ha comenzado una gira por Asia que durará cinco días y que tiene como objetivo reforzar la posición de EEUU y sus acuerdos comerciales en la región, incluyendo el fortalecimiento de las relaciones con la recién elegida presidenta japonesa, Sanae Takaichi, en Tokio, y luego se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.
El presidente de EEUU tiene como tareas apuntalar sus alianza en el continente y sellar el armisticio comercial con Xi Jinping, con quien se verá en la cumbre de la APEC.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cueva de Sant Joan viral en TikTok: bajo investigación por riesgo ambiental y vertidos ilegales
- La Fira des Calamar ya tiene ganadores
- Piden 63 años de cárcel a un informático por descargar imágenes íntimas de los dispositivos de sus clientes en Ibiza
- Oportunidad única en Ibiza: piso de 112 m², luminoso y con garaje en una ubicación inmejorable
- Atención: cortes de carretera el domingo 2 de noviembre por el Campeonato de España de Triatlón en Ibiza
- Mira aquí todas las fotos de la Feria del Calamar 2025
- Llega la Fira des Calamar: un paseo por el recetario tradicional de Ibiza
- Diada de la Policía Local de Ibiza: Emocionado homenaje de los agentes a Andrés García, su «líder»