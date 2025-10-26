Milei se juega la gobernabilidad de Argentina en unas elecciones legislativas marcadas por Estados Unidos

Los argentinos acuden este domingo a las urnas para decidir la composición de un nuevo Congreso después de una campaña desapasionada. El ultraderechista Javier Milei espera que el resultado le dé un leve respiro, despeje del horizonte los peores fantasmas de una desestabilización y extienda en el tiempo el respaldo de Donald Trump. Las encuestas han arrojado predicciones contrastantes: desde el colapso del oficialismo hasta su revitalización. Más allá de lo que suceda, flota en el aire una certeza: si quiere sobrevivir hasta 2027, el anarco capitalista necesita formar un nuevo Gobierno a partir del lunes. Esa ha sido la "sugerencia" de Washington que acompañó el salvataje de la economía semanas antes de la contienda. A la intervención en el mercado argentino para calmar el precio del dólar decidida por el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent le debe seguir el nombramiento de otro equipo de ministros. Nuevos rostros que provengan de la derecha tradicional e, incluso, el centro.

"El 26 a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito", reconoció en las vísperas el ex tertuliano televisivo. La magnitud de las modificaciones estará determinada por esos "números". Alrededor del presidente creen que finalmente se ha podido polarizar al electorado con un mensaje inequívoco: solo Milei puede evitar el retorno del peronismo. "Este domingo es Milei y el ajuste permanente o la Argentina", señaló desde su prisión domiciliaria la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la lógica inversa.

El "antiperonismo" es una fuerza dispersa pero intensa, siempre mayor a la de los seguidores del extinto general Juan Domingo Perón y aquellos que se presentan como sus herederos. Milei ha tensado los argumentos del rechazo. Su candidata en Buenos Aires, la exmodelo de Playboy, Karen Reichardt dijo que los que votan por Fuerza Patria, favoritos en la principal provincia argentina, padecen una ''enfermedad mental''. La pregunta de los analistas es si el ''voto ideológico'' puede ser más fuerte que el ''voto bolsillo'' en un país atravesado por la recesión, el desencanto, el abandono de la salud y la educación y las escenas de linchamientos policiales frente al Congreso a discapacitados y sus familias.

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante el cierre de campaña del partido La Libertad Avanza este jueves, en Rosario (Argentina) / STR / EFE

Los escándalos

Milei tuvo que prescindir de su principal espada bonaerense, José Luis Spert, cuando salió a luz su relación con un presunto narcotraficante que será pronto extraditado a Estados Unidos, Fred Machado, quien tiene el mismo abogado que el mandatario. Otra candidata, en la patagónica provincia de Río Negro, Lorena Villaverde, tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos por tráfico de drogas. Había sido detenida en Miami en 2002 y acusada de comprar un kilo de cocaína por 17.000 dólares. El deterioro de la imagen presidencial está a la vez asociado a la trama de los sobornos en la Agencia Nacional de Discpacidad (Andis) que involucra a su hermana, Karina. Los Milei se encuentra también en el centro de las investigaciones del "criptogate", como se conoce la millonaria estafa con un activo digital que estalló en febrero pasado.

Cuadro recesivo

Si bien ha crecido la indignación debido esa serie de episodios, es el horizonte económico el que principalmente inquieta a los argentinos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el PIB crecerá en 2025 cuatro puntos. La cifra es un espejismo: la mejora se sostiene apenas en negocio agropecuario y la extracción minera, así como la actividad financiera. Los salarios son un 30% menor que en noviembre de 2023.

Las ventas en supermercados sufrieron su quinta caída mensual consecutiva y tocaron un nuevo mínimo de 2025. Las ventas del Día de la Madre, el pasado domingo, cayeron cerca del 20%. Las compras de electrónicos, frutas y verduras, y lácteos cayeron en los últimos meses un 8,4%. El hundimiento en los centros comerciales es del 1,9%. Hace nueve meses que la actividad económica no ofrece una señal positiva. La consultora Vectorial consigna que la industria automotriz, la alimenticia, edición e impresión, y papel y cartón mostraron mínimas mejoras "que no logran compensar el deterioro generalizado". Para contener el precio del dólar, que garantiza una inflación mensual de un 2%, Milei ha apostado a la especulación. Se cambia la divisa norteamericana por los pesos argentinos, luego se deposita ese dinero en los bancos por unos meses para beneficiarse de las tasas superiores al 80%. El siguiente paso es volver a comprar dólares y retirarse de Argentina. Pero ese esquema, conocido como la "bicicleta financiera" tiene un profundo impacto recesivo. Han cerrado unas 15.000 pequeñas y medianas empresas. Las que se mantienen en pie lo tienen muy difícil: si quieren pedir un crédito tienen que pagar una tasa de interés del 190%. El dólar barato es a la vez el placebo de sectores medios y altos: han gastado 9.276 millones de dólares en viajes al exterior.

Bessent y JP Morgan

Bessent intervino en el mercado argentino como un ángel guardián de Milei. Habilitó una asistencia de 20.000 millones de dólares. La compra por parte de EEUU de pesos argentinos para calmar las aguas no ha surtido por ahora el efecto deseado y The Wall Street Journal le pidió al secretario del Tesoro que explique cómo se asegurará la administración de Donald Trump que el Gobierno de ultraderecha devolverá ese dinero. Porque además Argentina debe pagar en 2026 unos 19.000 millones de dólares en concepto de intereses y capital de su deuda externa.

En este contexto aterrizó en Buenos Aires Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan. Además de reunirse con Milei conversó en el Teatro Colón capitalino, un tradicional escenario de la ópera, con banqueros y políticos sobre la futura gobernabilidad en este país. Lo acompañaron el expremier británico Tony Blair, la exsecretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, el magnate emiratí, Khaldoon Al Mubarak. El banco de inversión más influyente y poderoso de Wall Street se propone apostar fuerte por la continuidad del Gobierno. Despuntan negocios paralelos a los aportes gestionados por Bessent. En su interior tiene hombres de extrema confianza. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha sido un exdirectivo del JP Morgan. El flamante ministro de Exteriores, Pablo Quirno, es otro de sus exempleados. Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup también están muy interesados en la suerte de la ultraderecha. Temen que resulte difícil recuperar el dinero invertido en Argentina. Trump fue categórico en este contexto: Milei debe ganar, de lo contrario, le suelta la mano al país sudamericano.