Relaciones entre Washington y Caracas
Maduro pide a Trump que evite la guerra en un inglés "a lo Tarzán"
"No a la guerra. Not war. Yes peace, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. Please. Yes peace. Peace forever. Victory forever", ha espetado el líder venezolano a su homólogo estadounidense
Redacción
"No a la guerra. Not war. Yes peace, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. Please. Yes peace. Peace forever. Victory forever". Es la particular forma , una mezcla en inglés y español, en la que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido a Donald Trump que evite la guerra, después de que Estados Unidos haya bombardeado varias embarcaciones que salieron de Venezuela y en las que, según la administración Trump, se trasladaban drogas. Un inglés que el propio mandatario ha descrito como "tarzaniao" -"a lo Tarzán"-.
El presidente estadounidense reconoció que ha autorizado una operación encubierta de la CIA en Venezuela y no ha querido aclarar si entre sus misiones está la de asesinar a Maduro.
El mandatario venezolano ha acusado a Estados Unidos de ejercer a diario una "guerra psicológica" sobre su país, en referencia al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que el líder chavista considera un intento de sacarlo del poder.
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- Cerrado el quirófano y el paritorio del Hospital de Formentera
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- El Consell de Ibiza ordena el cierre cautelar de Can Dog por incumplimientos en bienestar animal
- Aparcar se complica en Ibiza: cierra el parking disuasorio junto al Mestral
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Armin Heinemann: «Solo se puede alcanzar la felicidad si uno está en paz con el dolor y el sufrimiento»