Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Mueren dos periodistas de una cadena ucraniana en un ataque de Rusia contra la provincia de Donetsk

Al menos dos periodistas de la cadena de televisión ucraniana Freedom TV han muerto este jueves a causa de un ataque perpetrado por el Ejército de Rusia contra la ciudad de Kramatorsk, situada en la provincia de Donetsk (este), según han denunciado las autoridades ucranianas, sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.

El gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, ha señalado un comunicado en su cuenta en Telegram que los muertos son la periodista Elena Gubanova y el cámara Yevgeni Karmazin, quienes "cubrían la situación en la región desde los primeros días de la invasión a gran escala de la Federación Rusa, contando la verdad sobre los crímenes del enemigo, la evacuación de la población civil y las historias de los defensores".

"Trabajaron en los puntos más calientes de Donetsk y siempre fueron los primeros en llegar a todas partes. Es difícil creer que les haya pasado esto", ha lamentado, antes de afirmar que sus muertes suponen "una gran pérdida". "Elena y Yevgeni permanecerán para siempre en nuestra memoria. Sinceras condolencias a sus familiares, amigos y colegas", ha dicho Filashkin, quien ha subrayado que "Rusia es un Estado terrorista que debe pagar por todos sus crímenes".