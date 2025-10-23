En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Otro ataque masivo ruso con drones y misiles dejó sin luz a una parte de Cherníguiv, en el norte del país, al golpear una infraestructura de suministro de energía térmica y otra de suministro de electricidad
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
La OTAN despliega dos cazas españoles después de que dos aviones rusos entraron en el espacio aéreo de Lituania
Las autoridades de Lituania han denunciado este jueves una violación del espacio aéreo lituano por parte de dos aviones rusos procedentes de la región de Kaliningrado, unos hechos que han obligado a desplegar dos cazas españoles de la misión de vigilancia aérea de la OTAN. (Seguir leyendo)
Putin cree que sería un error celebrar la cumbre con Trump sin estar seguro de que habrá resultados
El presidente ruso, Vladímir Putin, consideró hoy un "error" celebrar una reunión con su colega de Estados Unidos, Donald Trump, sin estar seguro de obtener el "resultado esperado", después del aplazamiento de la cumbre en Budapest.
"Sin lugar a dudas, un encuentro así debe estar bien preparado. Y para mí y para el presidente estadounidense, sería un error tomárselo a la ligera y salir después de esa reunión sin el resultado esperado", dijo a la prensa local en el Palacio del Kremlin.
Zelenski pide presión sobre Rusia para que negocie y dice desconocer plan de paz europeo
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este jueves que ejercer más presión sobre Rusia conseguirá que Moscú se siente a hablar sobre el fin de la guerra y también dijo desconocer un posible plan de paz europeo.
"Más presión sobre Rusia y se sentarán y hablarán; y creo que ese es el plan", declaró en una rueda de prensa tras intervenir en la cumbre de líderes de la Unión Europea que se celebra hoy en Bruselas.
"Entre nosotros, no sé sobre el plan. Hay algún plan europeo. Hablamos con algunos socios, con muy buenos amigos, y por supuesto quieren estar listos para cualquier cosa. No queremos que alguien lleve a la mesa un plan de alguien de Rusia mediante uno u otro país tercero", comentó.
Putin tacha de "acto inamistoso" las sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas
El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó hoy de "acto inamistoso" las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, decisión que -advirtió- repercutirá en las relaciones bilaterales.
Además, en declaraciones a la prensa local en el Palacio del Kremlin, aseguró que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional.
Destituido el alcalde de una ciudad rusa vecina de Moscú por posibles ingresos ilícitos
El alcalde de Riazán, capital regional de medio millón de habitantes cercana a Moscú, fue apartado del cargo este jueves mientras se investigan sus posibles ingresos ilícitos.
"Debido a la investigación del Comité Anticorrupción de la Región de Riazán sobre la exactitud e integridad de la información sobre gastos, ingresos y bienes, (...) Vitali Artiómov ha sido suspendido del cargo como jefe de la administración de la ciudad de Riazán", informó la Duma o cámara de diputados municipal.
La sanción es efectiva hasta el fin de la investigación, el 20 de diciembre de 2025, inclusive.
Mueren dos periodistas de una cadena ucraniana en un ataque de Rusia contra la provincia de Donetsk
Al menos dos periodistas de la cadena de televisión ucraniana Freedom TV han muerto este jueves a causa de un ataque perpetrado por el Ejército de Rusia contra la ciudad de Kramatorsk, situada en la provincia de Donetsk (este), según han denunciado las autoridades ucranianas, sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.
El gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, ha señalado un comunicado en su cuenta en Telegram que los muertos son la periodista Elena Gubanova y el cámara Yevgeni Karmazin, quienes "cubrían la situación en la región desde los primeros días de la invasión a gran escala de la Federación Rusa, contando la verdad sobre los crímenes del enemigo, la evacuación de la población civil y las historias de los defensores".
"Trabajaron en los puntos más calientes de Donetsk y siempre fueron los primeros en llegar a todas partes. Es difícil creer que les haya pasado esto", ha lamentado, antes de afirmar que sus muertes suponen "una gran pérdida". "Elena y Yevgeni permanecerán para siempre en nuestra memoria. Sinceras condolencias a sus familiares, amigos y colegas", ha dicho Filashkin, quien ha subrayado que "Rusia es un Estado terrorista que debe pagar por todos sus crímenes".
Ucrania dice haber alcanzado una refinería en Riazán y un depósito de munición en Bélgorod
El Ejército ucraniano alcanzó en su ataque contra territorio ruso en la noche del miércoles al jueves una refinería situada en la región de Riazán y un depósito de municiones en la de Bélgorod, informó este jueves el Estado Mayor de Kiev en un comunicado.
"La refinería de Riazán es una de las más grandes de la parte central de la Federación Rusa y pertenece a la empresa Rosneft" y en ella se procesan al año más de 17 millones de toneladas de crudo que sirve en parte para alimentar las necesidades del Ejército ruso, señala la fuente.
La empresa Rosneft es, junto al otro gigante de los hidrocarburos ruso Lukoil, una de las dos grandes empresas sancionadas ayer por EE.UU.
Un ataque ruso con un dron Lancet ha matado en la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, a la periodista ucraniana del canal público 'Freedom' Olena Gubanova, y a su operador de cámara, Yevguen Karmazin, informaron las autoridades regionales y confirmó el canal para el que trabajaban ambos. "Trabajaban en las zonas más calientes de Donetsk, siempre eran los primeros en ir a todas partes", escribió al informar de su muerte el jefe de la administración militar de esta región del este de Ucrania, Vadim Filashkin.
España se suma a la compra conjunta de armas a EEUU para enviar a Ucrania antes de invierno
Las demandas de Moscú
La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, aseguró este jueves que las demandas iniciales de Moscú para poner solución a la guerra de Ucrania son el punto de partida para el diálogo con EEUU y otros países. "Queremos confirmar que la Federación de Rusia, al referirse a la solución política y diplomática del conflicto ucraniano, mantiene la convicción de que no hay ninguna alternativa antes que alcanzar los objetivos de la operación militar especial (guerra de Ucrania), declarados todavía en febrero de 2022", declaró la diplomática.
