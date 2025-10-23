Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel alega que la Corte Penal Internacional está politizada y niega que incumpla el derecho internacional

La jefa de UNICEF en Gaza, sobre la situación de los niños en el enclave: "Son las víctimas de esta guerra"

La jefa del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la Franja de Gaza, Sonia Silva, ha alertado este jueves de que los niños y niñas del enclave palestino son las verdaderas "víctimas de la guerra" y ha afirmado que sus vidas "van a cambiar para siempre" a raíz de "la violencia y un nivel de sufrimiento que no tienen precedentes".

"Va a haber un antes y un después, y esto tendrá un daño psicológico, especialmente por el trauma causado por los bombardeos. Hay 44.000 niños que han perdido al menos a su padre o su madre, y esto hay que abordarlo. Es importante la entrada masiva de ayuda, dar servicios de educación, protección y nutrición", ha aseverado durante una rueda de prensa virtual.

Para Silva, una de las preocupaciones fundamentales es la "llegada del invierno", aunque ha celebrado el alto el fuego alcanzado por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "El camino es largo y el nivel de destrucción es incomparable con otras crisis. Es un territorio que ha sufrido un bloqueo significativo de la entrada de ayuda, que está limitada a salud, nutrición, alimentos y refugio, pero tenemos muchos camiones a la espera de entrar con equipos", ha aseverado.