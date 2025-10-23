Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel alega que la Corte Penal Internacional está politizada y niega que incumpla el derecho internacional

En Directo
La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo quebró el domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Horas después, Israel anunció que vuelve a aplicar el alto el fuego mientras sigue identificando los rehenes muertos devueltos por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.
Israel dice haber matado a ocho gazatíes que participaron en el ataque del 7 de octubre
El Ejército de Israel aseguró este jueves que, a lo largo de sus ataques en Gaza, mató a ocho milicianos gazatíes que participaron en ataque del 7 de octubre de 2023, en el que 1.200 personas fueron asesinadas y otras 251 secuestradas en territorio israelí.
"Siguiendo un análisis de inteligencia, puede ahora revelarse que el Ejército y el Shin Bet eliminaron de forma precisa a ocho terroristas que se infiltraron en territorio israelí y tomaron parte de la brutal masacre", recoge un comunicado de las fuerzas armadas israelíes.
La Autoridad Palestina y Estados árabes condenan los planes de Israel sobre Cisjordania
El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna sobre áreas limitadas de Cisjordania, condenó este jueves, junto a numerosos Estados árabes, que el Parlamento israelí haya aprobado -en una primera lectura- un proyecto para anexionarse Cisjordania.
Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía, Yibuti, Arabia Saudí, Omán, Gambia, Catar, Kuwait, Libia, Malasia, Egipto, Nigeria, la Liga de los Estados Árabes y la Organización para la Cooperación Islámica son los Estados y organismos que, según el comunicado del Ministerio de ANP, se adhieren a la condena "enérgica" de los planes de Israel de imponer la "soberanía israelí" sobre Cisjordania ocupada y los "asentamientos coloniales ilegales israelíes".
El Senado rechaza anular las excepciones al embargo de armas a Israel que fija el decreto
La Comisión de Defensa del Senado ha rechazado una moción de ERC y de Bildu que pedía eliminar del decreto de embargo de armas a Israel la cláusula que permite excepciones "por intereses generales nacionales".
Con ello, según los proponentes, con esa supresión se garantizaría un embargo "absoluto y sin excepciones de cualquier tipo de transferencia de material de defensa, doble uso o tecnología militar".
Marco Rubio aterriza en Israel para supervisar acuerdo de paz
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aterrizó en la tarde de este jueves en Israel como parte de su visita para seguir la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza, informó el diario israelí Haaretz.
Rubio se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en su oficina en Jerusalén a las 19.00 hora local (16.00 GMT), informó la oficina del mandatario israelí poco después de su llegada en un comunicado.
Trump dice que Israel perderá su apoyo si se anexiona Cisjordania: "Esto no pasará"
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Israel no se anexionará Cisjordania y advirtió de que el país hebreo "perdería el apoyo de EE.UU." si tomase esta decisión, porque el mandatario dio "su palabra a los países árabes" de que esto no sucedería.
"Esto no sucederá", repitió hasta tres veces en una entrevista con la revista Time publicada este jueves, en la que dijo que "eso no puede hacerse ahora", un día después de que el Parlamento israelí aprobase en una primera lectura un proyecto para anexionar Cisjordania.
Trump aseguró también que quiere visitar Gaza "pronto" y adelantó que prevé un inminente relanzamiento de los lazos de Israel con el mundo árabe, a cuyo liderazgo presionó para aceptar su plan de paz en la Franja, según cuenta en la entrevista.
Israel insiste en que nadie puede imponerle cooperar con UNRWA "infiltrada de terroristas"
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, aseguró este jueves que "no hay ningún poder que pueda imponerle" tener que cooperar con la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés), "infiltrada de terroristas".
"No aceptaremos cooperar con la UNRWA ni con las organizaciones cuyos empleados participaron en la masacre del 7 de octubre. Es horrible y vergonzoso que la agencia de la ONU esté tan infiltrada por terroristas", dijo Saar en una rueda de prensa celebrada junto su homóloga albanesa, Elisa Spiropalministra, en Jerusalén.
Las declaraciones del titular de Exteriores llegan después de que ayer la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinara que, como potencia ocupante, Israel debe aceptar y facilitar la entrada de ayuda en Gaza a través de la UNRWA, y no utilizar el hambre como arma de guerra.
Hamás condena la visita de Ben Gvir a presos palestinos en una cárcel de Israel: "Es sádico y fascista"
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado este jueves la visita realizada por el ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, a presos palestinos en una cárcel de Israel, donde se ha jactado de su situación y ha amenazado con su ejecución, en unas acciones que el grupo armado palestino ha tildado de "sádicas y fascistas".
"Las escenas difundidas en un vídeo del ministro del terrorismo sionista muestran el abuso sistemático y la tortura ejercida contra los presos palestinos en las cárceles de la ocupación", ha indicado, antes de afirmar que estos presos son "héroes del pueblo palestino".
En este sentido, ha indicado que el "mundo entero ha podido observar los crímenes sistemáticos perpetrados por líderes criminales, cuyas manos están cubiertas de la sangre de inocentes", según un comunicado en el que también ha matizado que "esto se hace evidente en los cuerpos que han ido llegando a Gaza y que presentan signos brutales de tortura y abuso".
La jefa de UNICEF en Gaza, sobre la situación de los niños en el enclave: "Son las víctimas de esta guerra"
La jefa del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la Franja de Gaza, Sonia Silva, ha alertado este jueves de que los niños y niñas del enclave palestino son las verdaderas "víctimas de la guerra" y ha afirmado que sus vidas "van a cambiar para siempre" a raíz de "la violencia y un nivel de sufrimiento que no tienen precedentes".
"Va a haber un antes y un después, y esto tendrá un daño psicológico, especialmente por el trauma causado por los bombardeos. Hay 44.000 niños que han perdido al menos a su padre o su madre, y esto hay que abordarlo. Es importante la entrada masiva de ayuda, dar servicios de educación, protección y nutrición", ha aseverado durante una rueda de prensa virtual.
Para Silva, una de las preocupaciones fundamentales es la "llegada del invierno", aunque ha celebrado el alto el fuego alcanzado por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "El camino es largo y el nivel de destrucción es incomparable con otras crisis. Es un territorio que ha sufrido un bloqueo significativo de la entrada de ayuda, que está limitada a salud, nutrición, alimentos y refugio, pero tenemos muchos camiones a la espera de entrar con equipos", ha aseverado.
El Supremo israelí vuelve a aplazar su decisión sobre la entrada de la prensa en Gaza
El Tribunal Supremo israelí ha vuelto este jueves a aplazar 30 días su decisión sobre permitir la entrada independiente de la prensa en Gaza, vetada desde el inicio de la ofensiva iniciada el 7 de octubre de 2023.
Se trata del décimo aplazamiento del proceso sobre la petición presentada hace un año por la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA por sus siglas en inglés).
"La situación del conflicto ha cambiado durante los últimos diez días y resulta demasiado pronto para estimar lo que (la entrada de la prensa en Gaza) supondría", alegó la Fiscalía como motivo de su solicitud de aplazar la vista.
El gobierno de Netanyahu
El partido ultraortodoxo Shas anunció este jueves la renuncia de todos sus cargos de la coalición del Gobierno de Benjamín Netanyahu que ocupa en la Knéset (Parlamento israelí), por la demora en la aprobación de una ley que exima a los estudiantes ultraortodoxos del servicio militar, según recogen medios locales. Esta decisión significa que los diputados del Shas ya no presidirán el Comité de Educación, de Salud y el del Brechas Sociales, sin que la formación haya dado más detalles.
