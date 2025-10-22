Protestas en Serbia
El presidente serbio califica de "atentado terrorista" y culpa a la oposición de un tiroteo frente al Parlamento del país
El presunto atacante, un jubilado, ha sido arrestado, en un incidente que se produce tras casi un año de protestas masivas contra el Gobierno serbio.
Un hombre de 57 años ha resultado herido de gravedad en un tiroteo ocurrido este miércoles en Belgrado, en un campamento progubernamental frente al Parlamento de Serbia. Un acto que el presidente serbio, Aleksandar Vučić, ha calificado primero de "atentado terrorista" y, posteriormente, en una rueda de prensa, ha directamente acusado a la oposición.
La razón del ataque "es inconfundible", ha dicho Vučić, que desde hace casi un año afronta masivas protestas ciudadanas en su contra. "El objetivo era causar un peligro general, con motivación política inequívoca. [El atacante] intentó fingir que estaba loco, pero es un hombre experimentado que trabajó en la seguridad del Estado hasta 1993", ha argumentado, en una comparecencia en la que también acusó a "ciertos políticos y medios de comunicación".
Según el mandatario, el motivo sería claro también porque la víctima es uno de los simpatizantes de su formación, el Partido Progresista Serbio, que desde hace semanas acampan delante del Parlamento del país para mostrar su apoyo al Gobierno. "Era solo cuestión de tiempo que ocurriera", ha añadido Vučić al referirse al presunto atacante, un hombre jubilado de unos 70 años que fue detenido, según los medios serbios.
Cierre de filas
Otros miembros del Gobierno también han cerrado filas con el presidente serbio. Por ejemplo, el ministro de Salud serbio, Zlatibor Loncar, ha afirmado que el atacante habría sido "claramente entrenado". "Este hombre trató de dispararle a otros y luego les prendió fuego", ha agregado, al añadir que "la persona herida se encuentra en estado crítico".
Las protestas ciudadanas contra Vučić continúan desde noviembre pasado, cuando una marquesina recién renovada en la estación de trenes de Novi Sad se derrumbó repentinamente, lo que provocó la muerte de 16 personas. Desde entonces, centenares de miles de serbios, muchos estudiantes, se han echado a la calle, prácticamente a diario ya que achacan el incidente a la negligencia y a la corrupción del Gobierno.
Unas protestas, estas, que se están llevando a cabo en medio de un silencio casi total de la comunidad internacional, incluyendo a la Unión Europea, que teme que en Serbia pueda abrirse otro foco de inestabilidad cuando aún está en curso la guerra de Ucrania.
