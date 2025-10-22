Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Líderes de UE arropan mañana a Zelenski

Los líderes de la Unión Europea exhibirán este jueves su apoyo al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, al que arroparán en la idea de que toda negociación de paz parta de la situación actual sobre el terreno y no de cesiones de territorio a Rusia, en una cumbre en la están llamados a concretar el préstamo de reparación de 140.000 millones a Ucrania financiado con el efectivo generado por los activos rusos congelados.

El mandatario ucraniano participará en persona en la cumbre europea marcada por los intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar negociaciones con Rusia para un alto el fuego con posibles cesiones ante el presidente ruso, Vladimir Putin, una situación que provocó la rápida reacción de los líderes europeos para confirmar su apoyo a la integridad territorial de Ucrania y recalcar que cualquier negociación se base en las actuales líneas de contacto.