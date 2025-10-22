Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel alega que la Corte Penal Internacional está politizada y niega que incumpla el derecho internacional

La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo quebró el domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Horas después, Israel anunció que vuelve a aplicar el alto el fuego mientras sigue identificando los rehenes muertos devueltos por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Marco Rubio viaja de hoy al sábado a Israel para apoyar el plan de paz El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viaja este miércoles a Israel, donde estará hasta el próximo sábado, para apoyar la implementación del plan de paz para Gaza del presidente, Donald Trump, según confirmó el Departamento en un comunicado. "Durante su visita, el secretario reafirmará el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel y colaborará con sus socios para aprovechar el impulso histórico hacia una paz duradera y la integración en Oriente Medio", informó el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

La UE y Egipto unirán fuerzas para contribuir a la reconstrucción de Gaza si se mantiene el alto el fuego La Unión Europea y Egipto trabajarán juntos para contribuir a la reconstrucción y la recuperación de Gaza, a través de una conferencia internacional y un grupo de donantes para Palestina, a condición de que se mantenga el alto el fuego, han anunciado en una declaración conjunta tras la primera cumbre entre ambos. (Seguir leyendo)

Sánchez participa en la cena de líderes con el presidente de Egipto, donde abordan pasos a dar tras el acuerdo de Gaza El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este miércoles en una cena informal de líderes con el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, en el marco de la primera Cumbre Unión Europea-Egipto celebrada en Bruselas. Según ha informado Moncloa, los líderes han analizado la situación en Oriente Próximo, agradeciendo a Egipto su papel en la negociación del acuerdo sobre la Franja de Gaza alcanzado la semana pasada, y han examinado los siguientes pasos a dar en la implementación de ese pacto.

Israel expulsa a 32 activistas extranjeros que recogían aceituna en los territorios palestinos ocupados Las autoridades israelíes han expulsado este miércoles de Israel a 32 activistas extranjeros que colaboraban en la recogida de la aceituna cerca de la ciudad cisjordana de Nablús, en los territorios palestinos ocupados, en plena temporada de cosecha. El Ministerio del Interior ha detallado que los 32 activistas --a quienes acusa de pertenecer a la Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas, considerada "terrorista" por Israel-- organizaron una protesta la pasada semana cerca del cruce de Burin, en el norte de Cisjordania, violando una orden emitida por el Ejército.

Hamás condena el proyecto israelí para anexionar Cisjordania: "Es nulo e ilegítimo" La organización islamista Hamás considera que el proyecto de ley israelí aprobado en primera lectura este miércoles en la Knéset (Parlamento israelí) para anexionar Cisjordania es "nulo, sin valor e ilegítimo". "Afirmamos que los frenéticos intentos de la ocupación por anexionar las tierras de Cisjordania son nulos, sin valor e ilegítimos. No cambiarán el hecho de que Cisjordania es tierra palestina en virtud de la historia, el derecho internacional y la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en 2024", recoge su comunicado.

Hamás aplaude que la CIJ haya "refutado las falsas acusaciones" de Israel contra la UNRWA El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha aplaudido este martes el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el que ha subrayado que Israel "tiene la obligación" de "acceder y facilitar" la distribución de ayuda a la población palestina de la Franja de Gaza y ha apuntado a una falta de "pruebas" que respalden las acusaciones sobre vínculos entre la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) y la milicia. "Acogemos con satisfacción la opinión consultiva emitida hoy por la CIJ, que ha refutado las falsas acusaciones de la entidad de ocupación sionista contra la UNRWA, al tiempo que ha afirmado el vital papel humanitario que desempeña el organismo, junto con otras agencias de la ONU, en la prestación de ayuda al pueblo palestino en la Franja de Gaza", reza un comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín al grupo.

El ministerio de Exteriores palestino: "Israel no tendrá ninguna soberanía sobre nuestra tierra" El Ministerio de Exteriores palestino aseguró este miércoles que Israel "no tendrá ninguna soberanía" sobre Cisjordania, después de que el Parlamento israelí (la Knéset) aprobara en votación preliminar un proyecto de ley con el que busca anexionarse estos territorios palestinos ocupados. En un comunicado, difundido en su cuenta de X, el Ministerio palestino reiteró que "la tierra palestina ocupada en Cisjordania, incluida Jerusalén, y la Franja de Gaza, constituyen una unidad geográfica única sobre la cual Israel no tiene soberanía, y que la soberanía pertenece exclusivamente al pueblo palestino". Y le advierte a Israel, "como potencia ocupante ilegítima" de que "todos estos hechos son nulos, inválidos, no reconocidos y rechazados, y no constituyen una realidad".

El Parlamento de Israel da el primer visto bueno al proyecto de ley para anexionar Cisjordania El Parlamento de Israel ha dado este miércoles su visto bueno en una lectura preliminar al proyecto de ley para anexionar Cisjordania, una votación que ha salido adelante por un estrecho margen y que no ha contado con el apoyo del partido Likud, del primer ministro, Benjamin Netanyahu. El texto, que será sometido a otras tres lecturas, pasa ahora a manos de las comisiones parlamentarias de Exteriores y Defensa, a la espera de que sea sometida nuevamente al aval del pleno de la Cámara en el último paso antes de convertirse en ley. Todos los diputados del Likud han votado en contra a excepción de uno, Yuli Edelstein, que ha roto la disciplina de partido para votar por el 'sí', decantando el resultado a favor de la medida, justo en un momento en que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se encuentra de visita en Israel.

Israel alega que la CIJ está politizada y niega que incumpla el derecho internacional Israel rechazó este miércoles como una imposición "política" las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que determinaron que, como potencia ocupante, debe aceptar y facilitar la entrada de ayuda en Gaza, incluida a través de la UNRWA, y no utilizar el hambre como arma de guerra. "Israel rechaza categóricamente la opinión consultiva de la CIJ, totalmente previsible desde el principio, sobre la UNRWA. Este es otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del 'derecho internacional'", dijo en X el Ministerio de Exteriores. Además, añadió que la CIJ debería haber denunciado la presunta "actividad terrorista" de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Gaza, incluidos los empleados que "participaron directamente en la masacre del 7 de octubre" de 2023, además, haber proporcionado a la ONU "amplias pruebas" que lo demuestran.