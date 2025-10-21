Sanae Takaichi, una Dama de Hierro 'heavy' para Japón

Dicen de Sanae Takaichi que solía llevar cuatro pares de baquetas porque las rompía a menudo con su brío golpeando los platos en su banda universitaria, que cumplidos los 64 años sigue escuchando a Iron Maiden y aligerando su estrés con la batería eléctrica en casa. También recorría el país con su moto de gran cilindrada, practica el buceo y será la primera mujer en ocupar la cúspide del poder japonés. Sus trazos biográficos dibujan a una revolucionaria en la esclerotizada política nacional, pero Takaichi es la más conservadora del partido conservador que ha ocupado el poder casi sin pausa desde la posguerra. Sin riesgo de caer en la originalidad admira a Margaret Thatcher y pretende erigirse en la Dama de Hierro japonesa.

Takaichi, investida este martes por la Cámara Baja, es la hija política de Shinzo Abe, el primer ministro asesinado y aún referente ideológico del Partido Liberal Democrático. En estos tiempos inciertos, castigada su formación por los escándalos financieros y por la extrema derecha, los conservadores han elegido la receta ganadora conocida. No le escasea a Takaichi el nacionalismo ni el militarismo, entiende la admirable Constitución pacifista como un corsé a la grandeza nacional, promueve la educación patriótica en la escuela y comparte con Abe el relativismo sobre el imperialismo nipón y sus barbaries del siglo pasado en el continente.

Takaichi no pertenece a ninguna de las dinastías tradicionales de la política japonesa. Nació en la prefectura de Naga, hija de un empleado de una compañía de coches y una agente de policía. Fue presentadora televisiva antes de enrolarse en la década de los 80 en el equipo de una congresista estadounidense para entender de dónde venía la hostilidad hacia Japón. Estaba entonces en su auge la guerra comercial, tan mal resuelta por Japón que aún arrastra su decadencia económica, con percepciones parecidas a las que hoy sufren los chinos. Takaichi comprobó con horror que pocos diferenciaban en Estados Unidos a los japoneses del resto de asiáticos. "Si Japón no puede defenderse por sí misma, siempre estará a merced de la superficial opinión pública estadounidense", concluyó.

Ascenso en el partido

Ya en su país intentó entrar en el Parlamento como independiente y fracasó. Lo reintentó bajo el paraguas del LPD y desde entonces se ha impuesto en 9 de 10 ocasiones. Trepó en la jerarquía de su partido, dirigió su Consejo de Investigación Política y ha ocupado carteras ministeriales como seguridad económica, asuntos internos y comunicaciones. Perdió las primarias de 2021 contra Fumio Kishida y las de 2024 contra Shigeru Ishiba antes de vencer en las del mes pasado a Shinjiro Koizumi, la opción reformista dentro de los estrechos márgenes del PLD.

No espera el feminismo grandes contribuciones de Takaichi en uno de los países más desiguales del mundo. Su género, a efectos políticos, es irrelevante. No es menos conservadora en esa materia que los cuatro colegas hombres a los que doblegó en las últimas primarias. En nombre de la tradición se ha opuesto a que las casadas conserven su apellido de soltera, ni con la escasez de candidatos varones ha apoyado la reforma de la ley sálica en la casa Imperial y es contraria a los matrimonios gays.

Takaichi pretende frenar la huida de votos a las nuevas formaciones de extrema derecha como Sanseito que ahora afean al LPD una presunta tibieza. La primera ministra asumió el problema en su campaña. "Hemos recibido unas críticas particularmente dura de nuestros seguidores más acérrimos, de los conservadores y de los miembros del partido".